Apple запустит обновлённую подписку с Hi-Fi звуком вместе с новыми AirPods'ами

Apple готовится к скорому запуску AirPods 3 / Forbes

Премьера AirPods третьего поколения ожидалась 20 апреля в рамках весеннего мероприятия Apple. За несколько часов до его начала в Сеть даже просочился внешний вид новых наушников. Однако компания так их и не показала.

Теперь о дате выхода устройства появились свежие слухи. Анонимные представители лейблов рассказали музыкальному изданию Hits Double Daily, что Apple выпустит новые AirPods'ы в ближайшие недели.

Кроме того, компания одновременно с этим должна анонсировать в своем музыкальном сервисе Apple Music новую опцию с повышенным качеством звука, как это ранее сделали конкуренты из Spotify. При этом, по словам источника, стоимость подписки после добавления Hi-Fi качества не изменится – она по-прежнему будет составлять $9.99 в месяц в США и 139 грн в Украине.

Отметим, что информация Hits Double Daily о сроках выхода наушников противоречит данным известного аналитика Мин-Чи Куо, который известен точностью своих прогнозов. Ранее он писал, что Apple не станет спешить с выходом AirPods 3 и придержит их на осень.

Ожидается, что AirPods третьего поколения похвастаются переработанным дизайном, похожим на AirPods Pro, включая уменьшенную длину стержней снизу, а также сменные силиконовые насадки для комфортной посадки в ушной раковине. Время автономной работы составит в районе пяти часов, а стоить они будут дешевле 200 долларов.

Возможный дизайн AirPods 3 / LeaksApplePro

Ранее в этом году китайский производитель Meizu выпустил копию AirPods Pro по приятной цене. Помимо дизайна, напоминающего наушники от Apple, Meizu Pop Pro предлагают автономность до 20 часов и продвинутую систему шумоподавления.

Купить Meizu Pop Pro можно на различных торговых площадках по типу AliExpress от 2100 грн.