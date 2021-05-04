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Apple заходит в Украину: в Минцифры обрадовали фанатов "яблочной" техники

4 мая 2021, 12:17
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По слухам, официальное открытие офиса в Киеве состоится уже в этом или следующем месяце.

iPhone 12
iPhone 12 / кадр из видео

В последние несколько месяцев Apple активно готовится к открытию украинского представительства. С начала 2021 компания запустила украиноязычную версию официального сайта, зарегистрировали новые торговые марки "Эппл" и "Яблоко", а также открыла три вакансии в Украине.

На днях министр цифровой трансформации Михаил Федоров, отвечая на комментарий одного из пользователей на своей странице в социальной сети Instagram, намекнул, что совсем скоро украинцам не придется заказывать iPhone из США, чтобы сэкономить.

"Apple заходит в Украину. Еще немного и не нужно будет", – написал украинский министр. Такое сообщение собрало почти два десятка лайков и ряд реакций. В частности, один из участников дискуссии добавил, что вопрос [открытие украинского офиса] решен еще с 2020-го года, когда Apple зарегистрировала в Украине товарный знак, но компании необходимо время, чтобы набрать людей и организоваться.

По словам другого пользователя, речь идет только о юрпредставительстве для защиты прав. В то же время, в комментариях к такой ремарке сам Федоров ничего не ответил.

Apple в Украине

Похоже, Apple действительно готовится к открытию своего первого официального представительства в Украине. По слухам, официальное открытие офиса в Киеве состоится уже в этом или следующем месяце.

Ранее появилась информация, что Apple зарегистрировала в Украине новые торговые марки: Эппл" и "Яблоко". Как отмечает ITC.UA, Apple подала заявки на регистрацию торговых марок еще в 2017 году.

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Ранее в Сеть просочились слухи о том, что Apple запустит обновлённую подписку с Hi-Fi звуком вместе с новыми AirPods'ами. При этом, по словам источника, стоимость подписки после добавления Hi-Fi качества не изменится – она по-прежнему будет составлять $9.99 в месяц в США и 139 грн в Украине.

Ожидается, что AirPods третьего поколения похвастаются переработанным дизайном, похожим на AirPods Pro, включая уменьшенную длину стержней снизу, а также сменные силиконовые насадки для комфортной посадки в ушной раковине. Время автономной работы составит в районе пяти часов, а стоить они будут дешевле 200 долларов.

Apple iPad iPhone 12 Минцифры
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