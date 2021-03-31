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Apple запустит в Украине программу независимых сервисных центров

31 марта 2021, 12:15
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Apple расширила зону действия программы независимых сервисных центров – теперь она станет доступна более чем в 200 странах, включая Украину.

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Как Apple будет заходить в Украину / Reuters

Компания Apple объявила о расширении программы Independent Repair Provider, что должно существенно облегчить поиск мастерской для ремонта техники Apple в случае такой необходимости.

Как говорится на сайте компании, участие в программе позволяет ремонтным организациям получить доступ к оригинальным запчастям, инструментам и инструкциям, а также бесплатному обучению по диагностике и ремонту фирменной техники.

Когда к программе присоединится Украина?

Ранее программа работала лишь в США, Канаде и Европе. Но теперь Apple расширяет сферу действия Independent Repair Provider на четыре десятка дополнительных стран. Мастерские в этих странах смогут присоединяться к программе уже в конце этой недели.

А к концу 2021 программа Apple для независимых поставщиков услуг ремонта начнёт работать примерно ещё в сотне дополнительных стран и территорий, включая Украину. Однако более точные сроки пока не называются.

Участие в программе абсолютно бесплатно, но есть определенные требования:

  • компании-заявители должны быть официально зарегистрированным бизнесом и предоставить документы, которые это подтверждают;
  • у компании-заявителя должно быть коммерческое помещение для сервисного центра в легкодоступном месте;
  • компании-заявители должны иметь сертифицированных технических специалистов Apple, которые будут выполнять ремонт.

Кроме того, участники программы Independent Repair Provider могут подвергаться внезапным проверкам со стороны Apple – в случае обнаружения на предприятии неоригинальных запчастей выписывается штраф.

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Ранее в Сети всплыли качественные рендеры с возможным дизайном нового телефона Apple. Изображение сделано на основе всей доступной на данный момент информации о следующем смартфоне линейки iPhone.

Премьера новой линейки телефонов Apple ожидается в сентябре.

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