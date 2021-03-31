Apple запустит в Украине программу независимых сервисных центров

Как Apple будет заходить в Украину / Reuters

Компания Apple объявила о расширении программы Independent Repair Provider, что должно существенно облегчить поиск мастерской для ремонта техники Apple в случае такой необходимости.

Как говорится на сайте компании, участие в программе позволяет ремонтным организациям получить доступ к оригинальным запчастям, инструментам и инструкциям, а также бесплатному обучению по диагностике и ремонту фирменной техники.

Когда к программе присоединится Украина?

Ранее программа работала лишь в США, Канаде и Европе. Но теперь Apple расширяет сферу действия Independent Repair Provider на четыре десятка дополнительных стран. Мастерские в этих странах смогут присоединяться к программе уже в конце этой недели.

А к концу 2021 программа Apple для независимых поставщиков услуг ремонта начнёт работать примерно ещё в сотне дополнительных стран и территорий, включая Украину. Однако более точные сроки пока не называются.

Участие в программе абсолютно бесплатно, но есть определенные требования:

компании-заявители должны быть официально зарегистрированным бизнесом и предоставить документы, которые это подтверждают;

у компании-заявителя должно быть коммерческое помещение для сервисного центра в легкодоступном месте;

компании-заявители должны иметь сертифицированных технических специалистов Apple, которые будут выполнять ремонт.

Кроме того, участники программы Independent Repair Provider могут подвергаться внезапным проверкам со стороны Apple – в случае обнаружения на предприятии неоригинальных запчастей выписывается штраф.

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