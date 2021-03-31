Apple запустит в Украине программу независимых сервисных центров

Apple расширила зону действия программы независимых сервисных центров – теперь она станет доступна более чем в 200 странах, включая Украину.
Компания Apple объявила о расширении программы Independent Repair Provider, что должно существенно облегчить поиск мастерской для ремонта техники Apple в случае такой необходимости.
Как говорится на сайте компании, участие в программе позволяет ремонтным организациям получить доступ к оригинальным запчастям, инструментам и инструкциям, а также бесплатному обучению по диагностике и ремонту фирменной техники.
Когда к программе присоединится Украина?
Ранее программа работала лишь в США, Канаде и Европе. Но теперь Apple расширяет сферу действия Independent Repair Provider на четыре десятка дополнительных стран. Мастерские в этих странах смогут присоединяться к программе уже в конце этой недели.
А к концу 2021 программа Apple для независимых поставщиков услуг ремонта начнёт работать примерно ещё в сотне дополнительных стран и территорий, включая Украину. Однако более точные сроки пока не называются.
Участие в программе абсолютно бесплатно, но есть определенные требования:
- компании-заявители должны быть официально зарегистрированным бизнесом и предоставить документы, которые это подтверждают;
- у компании-заявителя должно быть коммерческое помещение для сервисного центра в легкодоступном месте;
- компании-заявители должны иметь сертифицированных технических специалистов Apple, которые будут выполнять ремонт.
Кроме того, участники программы Independent Repair Provider могут подвергаться внезапным проверкам со стороны Apple – в случае обнаружения на предприятии неоригинальных запчастей выписывается штраф.
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