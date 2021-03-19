iPhone 13 во всей красе – появились изображения нового телефона Apple

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В Сети появился качественное изображение iPhone 13, который показывает возможный дизайн нового телефона Apple. Изображение сделано на основе всей доступной на данный момент информации о следующем смартфоне линейки iPhone

По мнению инсайдеров, Apple не откажется от знаменитого выреза в верхней части экрана, но сделает эту чёлку меньше по площади, а рамки вокруг экрана станут ещё уже.

Создатели рендера считают, что новые Айфоны впервые получат ProMotion-дисплей с адаптивной частотой обновления до 120 Гц, ультраширокоугольную камеру с диафрагмой f/1,8m, а также поддержку Always-On Display (всегда включенный экран) с отображением полезной информации на заблокированном экране.

Ожидается, что iPhone 13 будет использовать новейшую технологию D-ToF (Direct ToF), которая заменит Face ID и уменьшит размер пространства, необходимого для системы распознавания пользователей по лицам. Кроме того, следующие смартфоны линейки iPhone будут обладать более совершенными камерами – например, сверхширокоугольная камера сможет лучше снимать в темноте. В обновлении также появятся режимы астрофотографии и портретной видеосъёмки.

Если слухи верны, то 23 марта у компании Apple намечена презентация, на которой должны показать наушники AirPods 3, iPad mini 6 и 12,9-дюймовый iPad Pro. Премьера же новой линейки iPhone должна состояться в сентябре.

iPhone 13 во всей красе / Mydrivers

Несколькими неделями ранее бренд Anker выпустил внешний аккумулятор с магнитным креплением для линейки смартфонов iPhone 12. Гаджет называется Anker PowerCore Magnetic 5K Wireless Power Bank и его можно примагнитить к спинке последних Айфонов и использовать в качестве портативного беспроводного зарядного устройства.

Что касается iPhone 12 и старшей модели 12 Pro – батареи хватит на то, чтобы пополнить заряд с 0% до 95%, а флагманский iPhone 12 Pro Max получится зарядить только до 75%. Ещё один важный момент, сертифицированные Apple беспроводные зарядки могут выдавать до 15 Вт, в то время как мощность питания Anker PowerCore составляет всего 5 Вт.

По слухам, подобный аксессуар готовит и компания Apple – он якобы будет выдавать 15 Вт, но когда появится в продаже, неизвестно.