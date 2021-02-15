Инсайдеры раскрыли главные особенности iPhone 13

Визуализация от EverythingApplePro / iPhone 13

YouTube-канал EverythingApplePro и инсайдер Макс Вайнбах опубликовали видео с новыми утечками грядущего iPhone 13. Источники сообщают, что новый Айфон получит функцию всегда включённого экрана – аналог Always-On Display, который реализован в некоторых смартфонах на Андроид.

Первым гаджетом от Apple с поддержкой Always-On Display стали часы Apple Watch Series 5, а теперь эту функцию перенесут и во флагманы. На заблокированном экране будут постоянно отображаться время и дата, а также поступающие иконки различных уведомлений.

Также новые Айфоны получат TPO-дисплей с частотой обновления от 1 до 120 Гц – при этом, вырез в верхней части экрана iPhone 13 должен стать меньше. Сообщается, что скорость обновления самой картинки будет меняться в зависимости от сценариев использования, например, при чтении или отображении статичного изображения она снизится, а в играх и видео – повысится. Это позволит обеспечить лучшую автономность, сохранив комфортный уровень просмотра медиа-контента.

Кроме того, Макс Вайнбах подтвердил данные других инсайдеров и аналитиков, повторив, что iPhone 13 будет обладать более совершенными камерами. В частности, сверхширокоугольная камера сможет лучше снимать в темноте. Предполагается, что в обновлении появится режим астрофотографии и режим портретной видеосъёмки.

Главные особенности iPhone 13

Ранее аналитик Мин-Чи Куо сообщил, что Apple уладит все проблемы с поставками и вернется к прежнему графику выпуска Айфонов, а потому проведет традиционную презентацию в сентябре, а не в октябре, как в 2020-ом году.

При этом, по данным Bloomberg, компания может назвать новую серию смартфонов не iPhone 13, а iPhone 12s.