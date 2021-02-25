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Бренд Anker опередил Apple и выпустил магнитный пауэрбанк для iPhone 12

25 февраля 2021, 12:35
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Правда он не имеет сертификации MagSafe и поэтому выдаёт только 5 Вт. Предзаказы на устройство уже открыты.

Anker представила 40-долларовый MagSafe-аккумулятор для iPhone 12 / Amazon

Без громких презентаций и пресс-релизов, знаменитый производитель аксессуаров Anker выпустил внешний аккумулятор с магнитным креплением для линейки смартфонов iPhone 12.

Гаджет называется Anker PowerCore Magnetic 5K Wireless Power Bank и его можно примагнитить к спинке последних Айфонов и использовать в качестве портативного беспроводного зарядного устройства.

Впервые устройство показали ещё в рамках международной выставки CES 2021. Теперь оно стало доступно для предварительного заказа. Новинка имеет довольно скромный аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, но это объясняется небольшими габаритами и весом 131.5 г.

Что касается iPhone 12 и старшей модели 12 Pro – батареи хватит на то, чтобы пополнить заряд с 0% до 95%, а флагманский iPhone 12 Pro Max получится зарядить только до 75%. Ещё один важный момент, сертифицированные Apple беспроводные зарядки могут выдавать до 15 Вт, в то время как мощность питания Anker PowerCore составляет всего 5 Вт.

Цена устройства по предзаказу составляет 39,99 долларов (~1199 грн). Поставки стартуют в начале марта. По слухам, подобный аксессуар готовит и компания Apple – он якобы будет выдавать 15 Вт, но когда появится в продаже, неизвестно.

  • Anker выпустил магнитный пауэрбанк для iPhone 12 Amazon
  • Anker выпустил магнитный пауэрбанк для iPhone 12 Amazon
  • Anker выпустил магнитный пауэрбанк для iPhone 12 Amazon
  • Anker выпустил магнитный пауэрбанк для iPhone 12 Amazon
  • Anker выпустил магнитный пауэрбанк для iPhone 12 Amazon
  • Anker выпустил магнитный пауэрбанк для iPhone 12 Amazon
  • Anker выпустил магнитный пауэрбанк для iPhone 12 Amazon

Ранее в этом году китайский производитель Meizu выпустил копию AirPods Pro по приятной цене. Помимо дизайна, напоминающего наушники от Apple, Meizu Pop Pro предлагают автономность до 20 часов и продвинутую систему шумоподавления.

Наушники оснащены 10-мм динамиками и обеспечивают до шести с половиной часов музыки или до четырех с включенным шумодавом. Общее время автономной работы с учетом подзарядок от кейса составляет 20 часов. Также Meizu Pop Pro получила функцию быстрого сопряжения со смартфонами после изъятия устройства из зарядного кейса, сенсорное управление и подключение в один клик.

Купить Meizu Pop Pro можно на различных торговых площадках по типу AliExpress от 2100 грн.

Apple iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 13
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