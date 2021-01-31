Xiaomi представила самую мощную зарядку для смартфонов и ноутбуков

Xiaomi выпустила 120-ваттный блок питания для смартфонов / Gizmochina

Ассортимент фирменных аксессуаров Xiaomi пополнился новым компактным блоком питания высокой мощности Mi Charger. Он выдает 120 Вт и благодаря специальному чипу способен заряжать мобильные устройства в максимально короткие сроки

По заверению компании адаптер подойдет не только для зарядки смартфонов, но и для большинства ноутбуков и прочих устройств с разъемом USB-C.

Пиковая мощность в 120 Вт на сегодня доступна только в сочетании с флагманским смартфоном Xiaomi Mi 10 Ultra, вышедшим в августе 2020-го, но в будущем наверняка появится больше совместимых гаджетов. С помощью 120W Mi Charger его аккумулятор емкостью 4500 мАч набирает 100% всего за 23 минуты, при этом за первые 5 минут полностью разряженный аккумулятор "раскачается" на 41%.

Адаптер получил сразу 10 интеллектуальных механизмов защиты: от короткого замыкания, перегрузки по току, перенапряжения, экстремальных температур, пониженного напряжения, электростатики, электромагнитного поля, аномального сопротивления, молнии и физического взлома.

Пока 120W Mi Charger продается только в китайском онлайн-магазине Xiaomi за 249 юаней (примерно 1099 грн по курсу), но позже он должен появиться на AliExpress и прочих торговых площадках.

Ранее Xiaomi выпустила стильную и бесшумную мышку MIIIW Wireless Silent Mouse, фишкой которой стали, так называемые, "бесшумные" кнопки.

Мышь оснащена четырьмя "бесшумными кнопками", которые производят щёлкающие звуки при нажатии с уровнем громкости около 30-40 дБ. Помимо двух стандартных кнопок и колесика в мышке имеется дополнительная клавиша для переключения различных режимов DPI – можно выбрать 800, 1200 или 1600 DPI.

Также над колесиком есть красный светодиодный индикатор, который указывает не только на выбранный режим DPI, но и на уровень заряда двух батареек типа AAA. Мышь совместима с операционной системой Windows 10, а также macOS 10.10 и новее. Устройство доступно в двух цветах: белом и чёрном с красным акцентом. Его рекомендованная цена составляет 314 грн.