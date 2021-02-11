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В Минцифры объяснили, как украинцы смогут менять прописку онлайн

11 февраля 2021, 11:20
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Проблем не должно возникнуть даже у мужчин призывного возраста, которым всегда было труднее изменить регистрацию.

Дія
Сменить место регистрации можно будет через приложение Дія / Минфцировой трансформации

Уже с апреля 2021 года украинцы смогут сменить место регистрации онлайн через специальный портал или приложение Дія.

Зарегистрироваться можно будет либо в собственном жилье, либо у знакомого или у родственника. Об этом в ходе форума Украина 30 сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Глава Минцифры рассказал, как можно будет сменить место регистрации в Сети.

"Если я владелец жилья, то я просто захожу на портал или в приложение Дія и регистрируюсь в несколько кликов. Если я не собственник жилья и хочу прописаться у другого человека, то делаю то же, указываю адрес. А человеку, который является владельцем, приходит сообщение, и он должен поставить электронную подпись или нажать в приложении Дія значок "да", — пояснил он.

Федоров надеется, что проблем не будет даже у мужчин призывного возраста, которым традиционно было труднее изменить регистрацию из-за необходимости сниматься и вставать на воинский учет.

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Напомним:

ДІЯ ID-паспорт новости Украины Михаил Федоров Минцифры
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