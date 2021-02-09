Когда украинцев избавят от штампа о прописке в паспорте: названы сроки

Чиновники не смогут требовать от украинцев штамп о прописке в паспорте / Reuters

Уже совсем скоро из внутренних документов украинцев может исчезнуть штамп о прописке в паспорте.

Регистрацию места проживания хотят сделать декларативной, через введение адреса в смартфоне. Об этом рассказал глава министерства цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире канала Украина 24.

"Более миллиона украинцев не имеют прописки даже в паспорте, и каждый третий украинец проживает не по месту регистрации. Потому что процедура сложная, надо потратить много времени, чтобы получить эту услугу. Поэтому с апреля мы запускаем (услугу, - ред.), она будет полудекларативная. Мы "убираем" штамп в паспорте, который есть на сегодня", - рассказал министр.

Как будет работать новый механизм

По словам Федорова, когда услуга будет полностью запущена, чиновники не смогут требовать от украинцев штамп о прописке в паспорте.

"Будет запись в реестре о том, где проживает конкретный человек. И это уже задача не человека, а чиновника - зайти в этот реестр и проверить, подтвердить, наладить взаимодействие, чтобы узнать, где проживает человек. Потому что бумажка с пропиской - это сугубо дело неэффективности государства. Мы перенесем эту задачу с плеч человека на плечи чиновника", - рассказал министр.

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