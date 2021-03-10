Новая почта решила повысить тарифы: когда и на сколько

В компании Новая почта заявили о повышении цен на базовые услуги уже с 20 марта нынешнего года. Цены на доставку посылок возрастут на пять гривен.
Новая почта решилась повысить тарифы на базовые услуги - уже с 20 марта цены на доставку посылок возрастут на 5 гривен, сообщает пресс-служба компании.
"Понимая всю сложность экономической ситуации, связанной с пандемией и карантинными ограничениями, Новая почта длительное время сознательно не повышала тарифы. Мы работали на пределе возможностей и помогали стране бороться с ковидом, покупая медицинское оборудование и средства защиты для больниц. Но мы вынуждены сделать незначительное повышение тарифов в связи с ростом цен на топливо, коммунальные услуги, инфляцией и тому подобное", - говорится в нем.
При этом Новая почта отменит дополнительную плату за ручную обработку при отправке посылок размером от 70 см по одной из сторон отправления при условии упаковки согласно правилам упаковки Новой почты.
Читайте такжеНовая Почта предлагает новый способ оплаты за посылки
"Теперь такие посылки будут доставляться по базовому тарифу, главное - чтобы они были упакованы в коробку, гофрокартон или на плоскую основу", - отметили в компании.
Кроме того, сообщается, что Новая почта повысит на 5 гривен тариф на базовые услуги доставки и увеличит на 1-6 гривен тариф на упаковку.
- В ноябре 2020 года Новая Почта запустила новый способ оплаты в отделениях – с помощью услуги бесконтактного и удобного автоматического списания денег за посылку.
- Суть услуги заключается в следующем: оплата осуществляется автоматически с карты клиента, после того как он осмотрел и готов забрать посылку. Обязательным условием является предварительная привязка банковской карты к приложению Новой почты и последующий выбор её в качестве основной для списаний. В случае если карт несколько – выбрать ту, с которой средства будут списывать по умолчанию.