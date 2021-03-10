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Новая почта решила повысить тарифы: когда и на сколько

10 марта 2021, 22:12

В компании Новая почта заявили о повышении цен на базовые услуги уже с 20 марта нынешнего года. Цены на доставку посылок возрастут на пять гривен.

новая почта
Новая почта повышает тарифы / Фото: Facebook/Владимир Поперешнюк

Новая почта решилась повысить тарифы на базовые услуги - уже с 20 марта цены на доставку посылок возрастут на 5 гривен, сообщает пресс-служба компании.

"Понимая всю сложность экономической ситуации, связанной с пандемией и карантинными ограничениями, Новая почта длительное время сознательно не повышала тарифы. Мы работали на пределе возможностей и помогали стране бороться с ковидом, покупая медицинское оборудование и средства защиты для больниц. Но мы вынуждены сделать незначительное повышение тарифов в связи с ростом цен на топливо, коммунальные услуги, инфляцией и тому подобное", - говорится в нем.

При этом Новая почта отменит дополнительную плату за ручную обработку при отправке посылок размером от 70 см по одной из сторон отправления при условии упаковки согласно правилам упаковки Новой почты.

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"Теперь такие посылки будут доставляться по базовому тарифу, главное - чтобы они были упакованы в коробку, гофрокартон или на плоскую основу", - отметили в компании.

Кроме того, сообщается, что Новая почта повысит на 5 гривен тариф на базовые услуги доставки и увеличит на 1-6 гривен тариф на упаковку.

  • В ноябре 2020 года Новая Почта запустила новый способ оплаты в отделениях – с помощью услуги бесконтактного и удобного автоматического списания денег за посылку.
  • Суть услуги заключается в следующем: оплата осуществляется автоматически с карты клиента, после того как он осмотрел и готов забрать посылку. Обязательным условием является предварительная привязка банковской карты к приложению Новой почты и последующий выбор её в качестве основной для списаний. В случае если карт несколько – выбрать ту, с которой средства будут списывать по умолчанию.
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