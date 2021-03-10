Новая почта решила повысить тарифы: когда и на сколько

Новая почта повышает тарифы / Фото: Facebook/Владимир Поперешнюк

Новая почта решилась повысить тарифы на базовые услуги - уже с 20 марта цены на доставку посылок возрастут на 5 гривен, сообщает пресс-служба компании.

"Понимая всю сложность экономической ситуации, связанной с пандемией и карантинными ограничениями, Новая почта длительное время сознательно не повышала тарифы. Мы работали на пределе возможностей и помогали стране бороться с ковидом, покупая медицинское оборудование и средства защиты для больниц. Но мы вынуждены сделать незначительное повышение тарифов в связи с ростом цен на топливо, коммунальные услуги, инфляцией и тому подобное", - говорится в нем.

При этом Новая почта отменит дополнительную плату за ручную обработку при отправке посылок размером от 70 см по одной из сторон отправления при условии упаковки согласно правилам упаковки Новой почты.

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"Теперь такие посылки будут доставляться по базовому тарифу, главное - чтобы они были упакованы в коробку, гофрокартон или на плоскую основу", - отметили в компании.

Кроме того, сообщается, что Новая почта повысит на 5 гривен тариф на базовые услуги доставки и увеличит на 1-6 гривен тариф на упаковку.