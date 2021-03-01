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Укрпочта стала партнером OLX.UA – доставка до конца марта бесплатная

1 марта 2021, 13:42
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Оформить услугу "OLX Доставка" через "Укрпочта" уже можно на сайте OLX.

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Укрпочта стала партнером OLX / ukrposhta.ua

Пресс-служба компании Укрпочта сообщила, что, начиная с сегодняшнего дня все заказы на онлайн-площадке OLX можно будет отправлять и получать напрямую через национального оператора почтовой связи.

Как отмечают на сайте Укрпочты, все отправления с OLX будут доставляться в рамках услуги "Укрпочта Экспресс" в срок до двух дней в пределах областного центра, области и между областными центрами и от 3 дней в пределах Украины.

В течение месяца доставка будет бесплатной. С 1 апреля текущего года стоимость доставки для отправлений весом до 30 кг будет фиксированная, независимо от расположения покупателя или продавца.

По словам Екатерины Онищенко, генерального директора OLX в Украине и Центральной Азии, организация удобной и быстрой экосистемы онлайн-покупок должна стать приоритетом для каждого бизнеса. Так, в частности, только за прошлый год количество онлайн-заказов с услугой "OLX Доставка" выросла на 90%, до 300 000 сделок в месяц.

"Это подтверждает, что украинцы готовы оплачивать онлайн, а доставка будет наиболее предсказуемым и безопасным методом совершения сделок", – цитируется в сообщении Укрпочты.

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В ноябре 2020-го другой почтовый представитель, Новая Почта запустила новый способ оплаты в отделениях – с помощью услуги бесконтактного и удобного автоматического списания денег за посылку.

Суть услуги заключается в следующем: оплата осуществляется автоматически с карты клиента, после того как он осмотрел и готов забрать посылку. Обязательным условием является предварительная привязка банковской карты к приложению Новой почты и последующий выбор её в качестве основной для списаний. В случае если карт несколько – выбрать ту, с которой средства будут списывать по умолчанию.

Укрпошта Укрпочта OLX
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