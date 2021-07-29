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В Киеве взорвалась самодельная бомба в почтомате "Новой почты". Потом взрыв случился в Одессе

29 июля 2021, 12:36
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Взрывы в почтоматах компании "Новая почта" произошли практически одновременно в Киеве (на жилом массиве Оболонь), и в Одессе на Николаевской дороге.

Новая почта
Новая почта / Думская

Практически одновременно в Киеве (на жилом массиве Оболонь), и в Одессе на Николаевской дороге взорвались почтоматы компании "Новая почта". Как сообщают в Главке Нацполиции по столице, в ящики почтомата в торговом центре в Оболонском районе поставили взрывные устройства.

Туда немедленно прибыли взрывотехники и следователи. По данным правоохранителей, там сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий. Пострадавших нет.

О том, что прогремел взрыв в почтомате в Одессе, сообщили в Telegram-канале портала "Думская". Это произошло в здании №170-а по адресу Николаевская дорога.

В результате инцидента никто не пострадал. Правоохранители пока не открывали уголовное производство, поскольку до сих пор устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве у парня на Новой почте украли свежий iPhone. Парень пришел забрать новенький Айфон последней модели, который уже был оплачен, но на почте его удивили -– мол, смартфона нет.

Также сообщалось, что компания запустила обновленный трекинг отправлений на сайте и в смартфоне.

Новая почта новости Украины взрыв
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