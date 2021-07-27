В Днепре женщине по "Новой почте" вместо iPhone продали кирпич

В Днепре женщине вместо смартфона iPhone продали кирпич. Об этом сообщает местный портал Информатор.

Товар женщине был доставлен посредством компании Новая почта. Она его оплатила, а когда открыла коробку, то оказалась крайне раздосадованной.

Как стало известно, женщина в одном из Telegram-каналов увидела объявление о продаже iPhone 12 Pro Max — по цене заметно ниже рыночной. Товар мошенники отправили женщины наложенным платежом по Новой Почте.

Когда женщина пришла в отделение, работники вынесли ей товар, однако ознакомиться с ним перед оплатой она не могла, так как нельзя якобы было нарушать в заводской коробке. Если же ее открыть и не купить товар — его ценность упадет и продать его "реализаторы" со временем смогут только как уже бывший в использовании.

"После оплаты мы забираем товар, отходим в зону вскрытия. И долго пытаемся открыть упаковку телефона. Коробку смогли открыть только способом "порвать", потому что ее склеили изнутри. Когда открыли коробку телефона, то обнаружили кирпич и записку. Почта отказывается возвращать средства, выставляя себя посредниками", — рассказала пострадавшая.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве у парня на Новой почте украли свежий iPhone. Парень пришел забрать новенький Айфон последней модели, который уже был оплачен, но на почте его удивили -– мол, смартфона нет.

Также мы писали, что компания запустила обновленный трекинг отправлений на сайте и в смартфоне.