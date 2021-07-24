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В Новой почте объяснили, как нужно бороться с "посылочными" мошенниками

24 июля 2021, 20:10

Представители компании Новая почта выпустили для украинцев рекомендации, которые помогут избежать мошенников при оформлении отправки или получения посылок.

Новая Почта
В Новой почте объяснили, как нужно бороться с "посылочными" мошенниками / сайт компании

Компания "Новая почта" дала рекомендации украинцам о том, как избежать обмана от мошенников при оформлении отправки или получения посылок. Детальный список был опубликован на сайте компании.

1. Никому и никогда не называть коды и пароли, такие как PIN-код к карте, пароль для входа в интернет-банкинг, личный кабинет, любые коды из смс/сообщений в мессенджерах. Представители "Новой почты", банка, коммунальных служб ни при каких обстоятельствах не спрашивают эти данные. Если кто-то спрашивает – это точно мошенник, поэтому сразу нужно прекратить с ним разговор

2. "Новая почта" может попросить вас назвать код из SMS исключительно при получении посылки без документов в отделении. Этот код генерируется автоматически во время вашего пребывания в отделении.

3. Регулярно проверяйте список доверенных устройств (смартфонов, ПК), у которых есть доступ к вашим аккаунтам и удаляйте те, которыми вы не пользуетесь. Не передавайте посторонним лицам сканы ваших документов (паспорт, ИК). "Новая почта" согласно с финмониторингом сканирует документы в случае оплаты наличными на сумму свыше 5000 гривен. Если посторонние лица просят вас для оформления заказа предоставить сканы документа, прекратите разговор – это 100% мошенник.

4. Держите в секрете 3-значный номер на обороте карты – это ключ к вашему счету. Он необходим исключительно для введения вами в поле при онлайн-покупках и платежах. Если кто-то просит вас назвать эти цифры или набирать в тональном режиме – прекратите разговор, это 100% мошенники.

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5. Звоните в банк только по номеру, который указан на оборотной стороне вашей карты. Если вы получили сообщение о блокировке карты, или о списании средств за покупку, которую вы не совершали и указан номер телефона – ни в коем случае не набирайте этот номер.

6. Любые аукционы посылок – мошенничество. "Новая почта" никогда не продает посылки.

Читайте такжеВ Киеве у парня на Новой почте украли свежий iPhone - СМИ

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве у парня на Новой почте украли свежий iPhone. Парень пришел забрать новенький Айфон последней модели, который уже был оплачен, но на почте его удивили -– мол, смартфона нет.

Также мы писали, что компания запустила обновленный трекинг отправлений на сайте и в смартфоне.

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