Новую почту оштрафовали на сотни миллионов за посылку на 500 гривен: что стучилось

Новая Почта заплатит штраф более чем 300 млн / Униан

Госпродпотребслужба в Харьковской области наложила на Новую почту два штрафа на общую сумму 325,85 млн грн. В ведомстве отметили, что получают жалобы от граждан на некачественное обслуживание и нарушение их прав в отделениях Новой Почты.

Пресс-служба "НП" подтвердила, что компания была оштрафована, причем, поводом для проверки якобы стала жалоба одного из клиентов о повреждении посылки, оцененной в 500 гривен.

Что случилось

В марте 2021 года работники Государственной продовольственной потребительской службы пришли с проверкой в одно из отделений Харькова. Поводом к ней послужила жалоба клиента о повреждении посылки [аквариума – прим.ред.] на сумму 500 грн. По его словам, компания отказалась компенсировать стоимость товара, указанную в почтовоq декларации.

Утверждается, что во время внеплановых проверок почтовое отделение №49 не предоставило необходимые документы и объяснения, что "сделало невозможным установить достоверность фактов, указанных в обращениях". Таким образом, считают в ведомстве, "НП" создала "препятствия должностным лицам центрального органа исполнительной власти".

Это, заявляют в Госпотребслужбе, свидетельствует о нарушении Закона Украины "О защите прав потребителей", Закона Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", а также Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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"За нарушение законодательства Украины на ООО "НОВАЯ ПОЧТА" были наложены административные штрафы и административно-хозяйственные взыскания. Общая сумма штрафных санкций составила 325 851 634 грн. 80 коп", – говорится на сайте ведомства.

Что говорят в Новой Почте

В НП считают, что проверка прошла с нарушением действующего законодательства. В частности, инспектор должен предоставить руководителю юрлица, обособленного подразделения или уполномоченному лицу документы о проверке. Но их вручили руководителю отделения, который не является таким лицом.

Кроме того, по закону, представитель любого органа контроля при осуществлении проверки должен расписаться в специальном журнале – это требование законодательства. Этого тоже сделано не было.

Руководитель отделения, в свою очередь, предложил проверяющим обратиться к руководству компании, однако они расценили такие действия как создание компанией препятствий должностным лицам для проверки.

В Новой почте считают неправомерным то, что штраф был рассчитан от оборота всей компании, а не отделения, в котором осуществлялась проверка. Совладелец "НП" Владимир Поперешнюк, в свою очередь, обвинил госведомство в рэкете. По его словам, компания платит 5 млрд грн ежегодно, и он потребовал их вернуть.

Ранее сообщалось, что в Киеве у парня на Новой почте украли свежий iPhone. Парень пришел забрать новенький Айфон последней модели, который уже был оплачен, но на почте его удивили -– мол, смартфона нет.

Также мы писали, что компания запустила обновленный трекинг отправлений на сайте и в смартфоне.