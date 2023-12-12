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Что делать, если не работает связь: инструкции для Киевстар, Vodafone или lifecell

Сергей Кущ
12 декабря 2023, 08:45
Следуя этим шагам, пользователи смогут минимизировать проблемы с сетью и оставаться на связи в условиях, когда это крайне важно.
Что делать, если не работает связь
Что делать, если не работает связь / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, unduk.ua

В условиях военных действий мобильная связь в Украине иногда подвергается существенным перебоям, создавая неудобства для пользователей.

Так и произошло 12 декабря, когда в работе мобильного оператора Киевстар произошел масштабный сбой. Абоненты заявляли об отсутствии сети. При попытке дозвониться слышат ответ "мобильная сеть недоступна".

Специалисты Госспецсвязи и НКЭК предоставили рекомендации, как решить проблемы с подключением к сети операторов Киевстар, Vodafone или lifecell в экстренных ситуациях.

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Что делать, если не работает сеть вашего оператора?

Попробуйте национальный роуминг: Если сеть вашего оператора недоступна, попробуйте подключиться к сети другого мобильного оператора через национальный роуминг.

Настройте устройство следующим образом:

  • Настройки - Мобильная сеть - Оператор (выберите доступную сеть Киевстар, Vodafone или lifecell).
  • Для устройств iOS используйте Настройки - Параметры - Сотовые данные - Выбор сети (Киевстар, Vodafone или lifecell).

Перегрузите смартфон: Если подключение не установлено с первого раза, перезагрузите свой смартфон и повторите попытку. Убедитесь, что "Режим полета" на устройстве отключен, поскольку в этом режиме национальный роуминг не активен.

Ограничьте интернет-трафик и отключите фоновые загрузки: В случае отсутствия сети вашего мобильного оператора, попробуйте снизить потребление интернет-трафика. Отключите режим автоматической загрузки медиафайлов в мессенджерах, зайдя в "Данные и Хранилище" или "Медиафайлы" и выключив опцию "Фоновые загрузки".

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