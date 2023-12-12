Что делать, если не работает связь: инструкции для Киевстар, Vodafone или lifecell

В условиях военных действий мобильная связь в Украине иногда подвергается существенным перебоям, создавая неудобства для пользователей.
Так и произошло 12 декабря, когда в работе мобильного оператора Киевстар произошел масштабный сбой. Абоненты заявляли об отсутствии сети. При попытке дозвониться слышат ответ "мобильная сеть недоступна".
Специалисты Госспецсвязи и НКЭК предоставили рекомендации, как решить проблемы с подключением к сети операторов Киевстар, Vodafone или lifecell в экстренных ситуациях.
Что делать, если не работает сеть вашего оператора?
Попробуйте национальный роуминг: Если сеть вашего оператора недоступна, попробуйте подключиться к сети другого мобильного оператора через национальный роуминг.
Настройте устройство следующим образом:
- Настройки - Мобильная сеть - Оператор (выберите доступную сеть Киевстар, Vodafone или lifecell).
- Для устройств iOS используйте Настройки - Параметры - Сотовые данные - Выбор сети (Киевстар, Vodafone или lifecell).
Перегрузите смартфон: Если подключение не установлено с первого раза, перезагрузите свой смартфон и повторите попытку. Убедитесь, что "Режим полета" на устройстве отключен, поскольку в этом режиме национальный роуминг не активен.
Ограничьте интернет-трафик и отключите фоновые загрузки: В случае отсутствия сети вашего мобильного оператора, попробуйте снизить потребление интернет-трафика. Отключите режим автоматической загрузки медиафайлов в мессенджерах, зайдя в "Данные и Хранилище" или "Медиафайлы" и выключив опцию "Фоновые загрузки".
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