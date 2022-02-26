Instagram начал "клеймить" пропагандистов, а Киевстар, Vodafone и lifecell заблокировали доступ к сетям с РФ и РБ

Киевстар, Vodafone и lifecell заблокировали доступ к сетям с РФ и РБ / pronews.gr

В ночь с 24 на 25 февраля Киевстар вместе с другими украинскими операторами перестал предоставлять услуги в своей сети для абонентов всех мобильных провайдеров России и Белоруссии.

Они больше не могут получать и совершать звонки, пользоваться интернетом, отправлять SMS, сообщили в пресс-службе "Киевстар".

Также глава Минцыфры Михаил Федоров сообщил, что пропагандисткие СМИ РФ теперь будут "клеймить" в Instagram.

"Спасибо Марк Цукерберг! Пропагандисткие СМИ РФ теперь имеют плашку в Instagram, что управляются государством", - написал Федоров у себя в Telegram.

Напомним, ранее Украина уничтожила все железнодорожные переходы на границе с Российской Федерацией.

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Как говорится в заявлении пресс-службы Укрзализныци, 26 февраля украинские войска взорвали железнодорожные узлы, связывающие украинскую железную дорогу с РЖД. Подчеркивается, что это было сделано с тем, чтобы заблокировать РЖД возможность доставки техники и личного состава армии РФ.

Также мы писали, что Российская военная техника зашла на территорию бывшего аэропорта Бердянска в Запорожской области.

"Вражеская военная техника заняла территорию бывшего аэропорта Бердянск", - сообщает Бердянский городской совет в Facebook.

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