Российские оккупанты захватили аэропорт в Бердянске

Для поддержания порядка в Бердянске сформировали дружины из активных жителей.
Российская военная техника зашла на территорию бывшего аэропорта Бердянска в Запорожской области.
"Вражеская военная техника заняла территорию бывшего аэропорта Бердянск", - сообщает Бердянский городской совет в Facebook.
По словам исполняющего обязанности Александра Свидла, когда стемнеет в городе, то на улице включат освещение.
"Скоро стемнеет, мы включим освещение в городе. Жизнедеятельность Бердянска и основных служб поддерживается. В городе работает полиция, в полном составе", - рассказал он.
Также он добавил, что для поддержания порядка в Бердянске сформировали дружины из активных жителей. Чиновник призвал бердянцев приобщаться к этому движению.
Читайте также:
- ВСУ отвоевали Гостомельский аэропорт, но бои продолжаются - Вениславский
- В Ровно обстреляли аэропорт: уничтожена запасная взлетная полоса
- В Киеве обстреляли аэропорт Жуляны, вражеский снаряд попал в жилой дом
Автор: Ульяна Полищук