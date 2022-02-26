Зеленский: Эрдоган и Алиев предложили организовать переговоры с Россией

Зеленский заявил, что ему предлагают организовать переговоры с Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.
Читайте такжеЧленство Украины в ЕС будет ключевым свидетельством поддержки - ЗеленскийОни предложили взять на себя организацию переговоров с Россией, заявил президент во время обращения к украинцам.
"Ильхам Алиев и президент (Турции, - ред.) Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией, это можно поприветствовать", - отметил президент.
Автор: Тарас Сидоренко