Проблемы с сигналами о тревогах и "лежащие" терминалы: что известно о сбое в "Киевстаре" из-за кибератаки врагов

Как говорят в руководстве "Киевстара" основная цель этой атаки - максимальное разрушение виртуальной IT-инфраструктуры мобильного оператора.

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Как говорят в "Киевстаре", цель кибератаки - разрушение виртуальной IT-инфраструктуры оператора / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Во вторник, 12 декабря, сеть мобильного оператора "Киевстар" вышла из-за строя из-за сверхмощной хакерской атаки. Об этом заявил в эфире телемарафона гендиректор компании Александр Комаров.

"Пока сроки возобновления сервисов окончательно не ясны, мы работаем над устранением последствий этой атаки для того, чтобы как можно быстрее восстановить связь. Это война. Она идет не только на фронте, но и в виртуальном пространстве, в киберпространстве. К сожалению, мы поражены в результате этой войны. Это проникновение в инфраструктуру и разрушение ее. Мы видим, что основная цель этой атаки - максимальное разрушение виртуальной IT-инфраструктуры оператора. Основная цель разрушения инфраструктуры и частично она была достигнута. Существенно повредили инфраструктуру, был ограничен доступ, из-за чего мы не могли противодействовать на виртуальном уровне, поэтому мы выключали "Киевстар" физически из сети, чтобы ограничить доступ врага к инфраструктуре компании, – заявил гендиректор " Киевстара".

Комаров добавил, что "Киевстар" предоставит компенсацию абонентам, которые не имели связи или не могли воспользоваться сервисами оператора.

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Позднее стало известно, что также осуществлялась массированная DDoS атака на серверы банка Monobank. Об этом сообщил его соучредитель Олег Гороховский.

"Массированная DDoS атака на Монобанк. Объект атаки: точки входа на Amazon (банки, сайт). Все под контролем", - написал он. Правда, довольно скоро Гороховский впоследствии сообщил, что атаку на Monobank удалось отбить.

Как сообщила пресс-служба "Киевстара" в комментарии Суспільному, персональные данные абонентов не скомпрометированы, специалисты работают над устранением неисправностей.

В пресс-службе компании также опровергли информацию о якобы обысках в компании, о которых сообщал ряд Telegram-каналов. Также информацию об обысках отрицает Нацполиция и источники "Cуспільного" в СБУ.

В Сумах из-за сбоя в работе Kyivstar временно не будет работать система оповещения о воздушной тревоге - об этом будут оповещать патрульные полицейские и спасатели, сообщили в горсовете.

А вот в Киеве сбой в работе Kyivstar не повлияет на систему оповещения о воздушной тревоге, сообщили Суспільному в пресс-службе КГГА.

Часть банкоматов, POS-терминалов и информативно-платежных терминалов Ощадбанка не работают из-за сбоя в работе сервисов Kyivstar, сообщили "Суспільному" представители пресс-службы финансового учреждения.

Как считает блогер и майор ВСУ Максим Жорин, хакерские атаки на банковские учреждения и сети связи даже до наиболее уставшего от войны должны донести украинцам простую истину - Украина на пороге нового этапа противостояния.

"Не будет никакого мира и отдыха. Запад проявляет слабость, а наше общество - разобщенность. Неплохие условия для наших врагов. путин, в отличие от вчерашних "готовых бороться до конца", не изменил своих планов по уничтожению нашей страны", ‒ написал он.

Блогер и общественник Сергей Стерненко, считает что русские оккупанты специально хотят вывести из строя в Украине мобильную связь и мобильный же Интернет

"Именно мобильная связь спасала (хоть и частично) нас во время блэкаутов. И поэтому враг пытается вывести ее уничтожить. Вывод из работы даже одного оператора мобильной связи добавляет серьезную нагрузку на других операторов. Будут еще атаки и на остальных операторов, на провайдеров и банки. Цель - достичь максимально деструктивного эффекта в совокупности с ракетными ударами", ‒ написал он.

Позднее стало известно, что СБУ открыла уголовное производство из-за кибератаки на "Киевстар" по восьми статьям - пресс-служба СБУ в комментарии для СМИ.

"Одна из версий, которую сейчас исследуют следователи СБУ, - за этой хакерской атакой могут стоять спецслужбы РФ", ‒ сказали сотрудники спецслужбы.

Сбой в работе "Киевстара"

Напомним, 12 декабря утром произошел серьезный сбой в работе мобильного оператора Киевстар. Абоненты по всей стране сообщали об отсутствии сети и невозможности совершения звонков. Официальный сайт компании также оказался недоступным.

Также в случае проблем с подключением к операторам Киевстар, Vodafone или lifecell, специалисты Госспецсвязи и НКЭК рекомендуют действовать в соответствии с рекомендациями. Главред подготовил советы, что делать, если не работает сеть вашего оператора.

Как ранее сообщал Главред, компания Киевстар повысила тарифы для пользователей. Точную информацию о пакетах услуг и расценках абонентам предоставляют в SMS-рассылках.

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