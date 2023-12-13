Хакеры ГРУ России "уничтожили" серверы Киевстара: что с данными абонентов

Российские хакеры заявили о "мести Киевстар" за поддержку ВСУ и "пригрозили" атаками другим компаниям, которые помогают силам обороны Украины.

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Данные абонентов Киевстар в безопасности - компания / Коллаж: Главред, фото: Киевстар в Facebook, IBTimes UK

Персональные данные абонентов Киевстара не попали в руки злоумышленников. Системы, где хранятся такие данные, не пострадали от хакерских атак. Информация о якобы уничтожении компьютеров и серверов не соответствует действительности. Об этом заявила пресс-секретарь компании Ирина Леличенко.

На своей странице в социальной сети Facebook она написала о том, что информация из российских Telegram-каналов относительно уничтожения компьютеров и серверов компании является ложной.

"Недавно российские телеграммы каналы написали, что их хакеры "отомстили" Киевстару за поддержку ВСУ и уничтожили четыре тысячи серверов, десять тысяч компьютеров, похитили данные абонентов". Врут", - сказала представитель компании.

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Также она добавила, что данные абонентов не пострадали, поскольку системы, где они хранятся, атакованы не были.

"Персональные данные абонентов Киевстара не скомпрометированы. Они в безопасности и системы, в которых эти данные хранятся – не пострадали от хакерской атаки. То, что мы видим на скриншотах из вражеских телеграмм каналов – какие-то наугад собраны технологические данные, не относящиеся к персональным данным наших абонентов. Киевстар со всей ответственностью заявляет, что персональные данные абонентов находятся в безопасности", - подчеркнула Ирина Леличенко.

Хакеры Солнцепек из России заявили об атаке на Киевстар

Хакерская группировка Солнцепек из РФ взяла на себя ответственность за атаку на Киевстар. Там заявили, что это "месть компании за поддержку ВСУ" и пригрозили другим компаниям, которые помогают украинской армии.

"Мы, хакеры "Солнцепек", берем на себя полную ответственность за кибератаку на "Киевстар". Мы уничтожили 10 тысяч компьютеров, более 4 тысяч серверов, все системы облачного хранения данных и резервного копирования. Мы атаковали "Киевстар", потому что компания обеспечивает связью ВСУ, а также государственные органы и силовые структуры Украины. Остальным конторам, помогающим ВСУ, приготовиться!" – говорится в Telegram-канале хакеров.

Также они опубликовали скриншоты "полученных данных"

В СБУ заявили, что хакеры работают в военной разведке России

В Службе безопасности Украины, которая помогает Киевстар возобновить работу, сообщили, что хакеры Солнцепек – подразделение Главного управления Генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ, военная разведка России).

"Ответственность за атаку уже взяла на себя одна из российских псевдохакерских группировок. Оно является хакерским подразделением Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (более известного как ГРУ), которое таким образом публично легализует результаты своей преступной деятельности", - подчеркнули в спецслужбе.

Атака на Киевстар

12 декабря Киевстар "лег" по всей Украине – с утра у украинцев стала пропадать мобильная связь. Прекратил работу и официальный сайт компании. Связь не работает до сих пор.

Абоненты Киевстар не могут переключиться на другие операторы в рамках национального роуминга и пользоваться сотовой связью других провайдеров. Оборудование компании не может передать информации об абонентах другим оператором.

В Киевстаре официально заявили, что причина отсутствия связи – хакерская атака. Компания работает над возобновлением услуг.

"Утром 12 декабря сеть связи "Киевстара" стала мишенью мощной хакерской атаки, которая стала причиной технического сбоя, в результате которого временно недоступны услуги связи и доступа в интернет. Для фиксации обстоятельств и последствий противоправных действий по вмешательству в деятельность сети Киевстара оператор подключил представителей правоохранительных органов и специальных государственных служб, которые сейчас работают в офисе компании", - сказали в компании.

Когда заработает Киевстар

Киевстар постепенно восстанавливает связь. Работы планируется завершить в течение среды, 13 декабря.

"Сейчас специалисты компании работают над восстановлением других услуг, и сделают все возможное, чтобы окончательно завершить эту работу в течение 13 декабря 2023 года. Восстановление сервисов может происходить постепенно, о чем мы будем сообщать дополнительно", - подчеркнула в комментарии Экономической правде представитель компании Ирина Леличенко.

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