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Кто "положил" Киевстар по всей Украине: эксперт назвал главного бенефициара атаки

Анна Ярославская
13 декабря 2023, 12:08
Подготовка к таким атакам может длиться несколько месяцев. Возможно, украинские специалисты эту ситуацию попытаются решить быстро.
Константин Корсун, хакерская атака, Киевстар
Константин Корсун объяснил, кому выгодная хакерская атака на Киевстар / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com, facebook.com/kostiantyn.korsun

Хакерская атака на компанию Киевстар, в результате которой украинцы, пользующиеся услугой этого мобильного оператора, остались без связи и интернета, выгодна стране-агрессору России. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт по кибербезопасности Константин Корсун.

"У меня почти нет сомнений, что единственный бенефициар этой атаки – это враг, с которым у нас идет война. Именно ему могут быть выгодны такие разрушительные последствия", - сказал он.

Корсун считает, что, судя по всему, атака очень серьезная, максимального уровня угроз.

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"Подготовка к таким атакам может длиться несколько месяцев. Киевстар, насколько мне известно, долго готовился к чему-то подобному - там мощная команда, и они очень серьезно относятся к вопросам кибербезопасности. Возможно, эту ситуацию попытаются решить быстро - поднимут бэкапы, восстановят инфраструктуру, и хотя бы в каком-то ограниченном варианте запустят "голос" без трафика", - отметил он.

Эксперт добавил, что подробности атаки на Киевстар пока неизвестны. Также непонятно, как долго продлится восстановление, но не исключено, что это может занять несколько дней.

Кто такой Константин Корсун

Константин Корсун - известный в Украине эксперт по кибербезопасности. В 1993-м окончил Харьковское высшее военное авиационное инженерное училище и начал службу в СБУ. В 1996-м окончил Национальную академию СБУ. В 2000-м участвовал в создании первого подразделения противодействия компьютерной преступности в СБУ. С 2005-го по 2009-й служил в департаменте безопасности информационно-телекоммуникационных систем Госспецсвязи, создавал CERT-UA и занимался его международной сертификацией. С 2009-го по 2014-й был руководителем украинского офиса компании iSIGHT Partners Europe.

Почему не работает Киевстар

Рано утром 12 декабря в работе мобильного оператора Киевстар произошел масштабный сбой. Абоненты заявляли об отсутствии сети. "Лег" даже официальный сайт компании Киевстар. Проблемы с работой мобильного оператора наблюдались по всей стране.

Пользователи Киевстара остались без связи. Воспользоваться национальным роумингом они не могли, так как сеть не могла передать информацию о своих абонентах другим операторам.

Затем стало известно, что часть банкоматов, POS-терминалов и информативно-платежных терминалов Ощадбанка не работают из-за сбоя в работе сервисов Kyivstar.

СБУ открыла уголовное производство из-за кибератаки на "Киевстар" по восьми статьям.

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