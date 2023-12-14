УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Атака на Киевстар: эксперт объяснил, стоит ли бояться абонентам Vodafone и lifecell

Анна Ярославская
14 декабря 2023, 01:33
Такие сложные операции, как атака на Киевстар, требуют очень высокой квалификации, большого количества людей и длительного промежутка времени.
Константин Корсун, Киевстар
Атака на Киевстар была единичным случаем, считает Константин Корсун / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com, facebook.com/kostiantyn.korsun

Мощные хакерские атаки очень затратны - у страны-агрессора РФ нет ресурсов, чтобы осуществлять такие операции постоянно. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт по кибербезопасности Константин Корсун.

"Это единичные случаи, ведь это очень затратные операции, которые долго готовятся. У россиян нет ресурсов, чтобы ставить подобные операции на поток", - сказал он.

Корсун заявил, что он опасался подобных атак со стороны РФ накануне или во время широкомасштабного вторжения 24 февраля 2022 года для внесения дополнительной дезорганизации.

видео дня

"Еще за полгода до вторжения я предупреждал, что ключевые телеком-операторы, мобильные операторы, интернет-сервис провайдеры будут первоочередными целями. Но такого не произошло", - отметил эксперт по кибербезорпасности.

При этом он затруднился ответить, почему РФ не пошла на такие шаги.

"Мне сложно сказать почему - об этом можно будет узнать разве что после ареста генералов ФСБ или ГРУ, которые будут рассказывать о причинах на допросах", - сказал он.

Корсун добавил, что такие сложные операции, как атака на Киевстар, требуют очень высокой квалификации, большого количества людей, задействованных в подготовке, и большого промежутка времени.

"Поэтому если атака проведена против одного мобильного оператора, то этот оператор уже мог поделились со своими коллегами, и эта атака не сможет быть применена против других мобильных операторов в течение ближайшего времени. Такую атаку провели в отношении всех операторов сразу, если бы у россиян была бы такая возможность", - резюмировал эксперт.

Кто такой Константин Корсун

Константин Корсун - известный в Украине эксперт по кибербезопасности. В 1993-м окончил Харьковское высшее военное авиационное инженерное училище и начал службу в СБУ. В 1996-м окончил Национальную академию СБУ. В 2000-м участвовал в создании первого подразделения противодействия компьютерной преступности в СБУ. С 2005-го по 2009-й служил в департаменте безопасности информационно-телекоммуникационных систем Госспецсвязи, создавал CERT-UA и занимался его международной сертификацией. С 2009-го по 2014-й был руководителем украинского офиса компании iSIGHT Partners Europe.

Хакерская атака на Киевстар

Рано утром 12 декабря в работе мобильного оператора Киевстар произошел масштабный сбой. Абоненты заявляли об отсутствии сети. "Лег" даже официальный сайт компании Киевстар. Проблемы с работой мобильного оператора наблюдались по всей стране.

Пользователи Киевстара остались без связи. Воспользоваться национальным роумингом они не могли, так как сеть не могла передать информацию о своих абонентах другим операторам.

Затем стало известно, что часть банкоматов, POS-терминалов и информативно-платежных терминалов Ощадбанка не работают из-за сбоя в работе сервисов Kyivstar.

СБУ открыла уголовное производство из-за кибератаки на "Киевстар" по восьми статьям.

Российская хакерская группировка "Солнцепек" взяла на себя ответственность за атаку на мобильного оператора Киевстар. Хакеры угрожают повторить то же самое с другими украинскими компаниями.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
хакеры хакерская атака новости Украины Киевстар
Реклама

Главное за день

Россия атакует Киев самым опасным оружием: Игнат назвал причину

Россия атакует Киев самым опасным оружием: Игнат назвал причину

01:00 Украина
"Наше солнышко выйдет": Данилов рассказал, может ли Украина проиграть войну

"Наше солнышко выйдет": Данилов рассказал, может ли Украина проиграть войну

22:10 Украина
Наступление России набирает обороты: больше всего оккупанты атаковали Авдеевку

Наступление России набирает обороты: больше всего оккупанты атаковали Авдеевку

20:51 Украина
Все главные новости

Последние новости

02:05

54-летняя "мама Уэнздей" Кэтрин Зета-Джонс показала уставшее лицо без макияжа

01:33

Атака на Киевстар: эксперт объяснил, стоит ли бояться абонентам Vodafone и lifecell

01:00

Россия атакует Киев самым опасным оружием: Игнат назвал причину

00:15

Взял за горло и угрожал: на Львовщине мужчина в форме напал на священника

13 декабря, среда
23:03

Еврокомиссия имеет "план Б": еврокомиссар спрогнозировал, получит ли Украина €50 млрд от ЕС

Атаку на Киевстар готовили несколько месяцев, к ней могут быть причастны спецслужбы РФ - КорсунАтаку на Киевстар готовили несколько месяцев, к ней могут быть причастны спецслужбы РФ - Корсун
22:48

43-летний Маколей Калкин женился на матери своих детей - СМИ

22:33

Масштабный сбой "Киевстара": в компании допускают работу диверсанта

22:10

"Наше солнышко выйдет": Данилов рассказал, может ли Украина проиграть войну

21:47

Атака на Киев 13 декабря: стало известно, какой объект пыталась поразить РФ

Реклама
21:05

Пропагандисты опозорились снова: патриот России SHAMAN выступит в Киеве

20:55

Масштабная хакерская атака на "Киевстар": эксперт назвал две страны, которые ее финансировали

20:51

Наступление России набирает обороты: больше всего оккупанты атаковали Авдеевку

20:40

Еврокомиссия разморозила 10 миллиардов евро для Венгрии, но все не так просто

20:08

Ход событий на фронте будет зависеть от политической ситуации в России - Тимочко

20:00

Что хорошо убирает жирные пятна: даже те, что не отстирываются

19:58

В РФ назвали неизлечимый диагноз Пугачевой

19:56

"Сакральная дата": эксперт назвал опасные дни, когда РФ готовит ракетные удары по Украине

19:47

Украину накрывает мощный циклон: какие регионы будет засыпать снегом

19:20

Россияне не взяли Марьинку: ВСУ держат оборону - Тарнавский

19:16

Украина имеет шанс на помощь: работа Конгресса продлена еще на неделю - нардеп

Реклама
19:14

Экс-муж Лорак появился на светском мероприятии в обнимку с участницей "Холостяка"

19:10

Военный эксперт пояснил, много ли у РФ ракет 48Н6, которыми они бьют по Киеву

19:10

Только гений заметит кольцо на рисунке: оптическая иллюзия, которая под силу не всем

19:10

Зачем Россия бьет балистикой по Киеву?мнение

19:02

"Молимся и верим": мама тяжелобольной Тышкевич нарушила молчание о болезни

18:49

Украинцы могут переплачивать за газ из-за проблем с пропиской: в "Нафтогазе" рассказали, что делать

18:26

Зеленский провел встречи с лидерами стран Северной Европы: о чем говорилиФото

18:18

Жуткие кадры: оккупанты сделали "щит" из военнопленных во время штурма

18:14

Решил не стесняться: "беглец" Иван Дорн собрался выпускать русскоязычный альбом

18:12

"Военных это не коснулось": как проблемы в "Киевстар" повлияли на военных

18:00

Россия впервые за год атаковала Киев ракетами С-400: Жданов раскрыл угрозы

18:00

Не переедайте: 7 продуктов, которые вызывают изжогу

17:37

Как пробить засор в раковине на кухне: простой способ, о котором многие не знают

17:20

В случае захвата Часового Яра ряд городов окажутся под огнем РСЗО оккупантов - журналист

17:20

Венгрия готова отменить вето на помощь Украине, если ЕС разморозит ее средства

17:18

"Позиции переходят из рук в руки": Калашников рассказал о непростой ситуации на фронте

17:16

Все происходит за доли секунды: Свитан объяснил, как Patriot сбивает ракеты над Киевом

17:10

Favbet присоединился к Операции "Єдність-2. Новорічний салют" и внес 10 млн грн на закупку FPV-дронов реклама

16:44

Шикарная закуска на Новый год: рецепт просто бомбаВидео

16:35

Орбан не смог додавить: Еврокомиссия отказала в выплате 10 млрд евро

Реклама
16:17

"Время открыть двери": премьер Испании решительно высказался о вступлении Украины в ЕС

16:12

Если в кошельке мало денег: топ бюджетных подарков маме на Новый год

16:07

Зеленский с глазу на глаз разнес "друга Путина" Орбана и поставил ему условие

16:03

Мешки под глазами исчезнут через минуты: косметолог поделилась секретом

15:55

"Сотни тысяч оккупантов на востоке": Зеленский прокомментировал медленное контрнаступление ВСУ

15:39

К кому нельзя ходить в гости 15 декабря: приметы и запреты дня

15:37

Ефросинина прокомментировала скандал с мужем Тринчер

15:36

Финал Нацотбора на Евровидение-2023: дата проведения и дополнительный участник

14:59

Без помощи Запада украинцам придется воевать, как в первые дни вторжения РФ - ЗеленскийВидео

14:58

Войска РФ стремятся взять важный город на Донбассе: в ВСУ раскрыли детали

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять