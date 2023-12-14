Атака на Киевстар: эксперт объяснил, стоит ли бояться абонентам Vodafone и lifecell

Такие сложные операции, как атака на Киевстар, требуют очень высокой квалификации, большого количества людей и длительного промежутка времени.

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Атака на Киевстар была единичным случаем, считает Константин Корсун / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com, facebook.com/kostiantyn.korsun

Мощные хакерские атаки очень затратны - у страны-агрессора РФ нет ресурсов, чтобы осуществлять такие операции постоянно. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт по кибербезопасности Константин Корсун.

"Это единичные случаи, ведь это очень затратные операции, которые долго готовятся. У россиян нет ресурсов, чтобы ставить подобные операции на поток", - сказал он.

Корсун заявил, что он опасался подобных атак со стороны РФ накануне или во время широкомасштабного вторжения 24 февраля 2022 года для внесения дополнительной дезорганизации.

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"Еще за полгода до вторжения я предупреждал, что ключевые телеком-операторы, мобильные операторы, интернет-сервис провайдеры будут первоочередными целями. Но такого не произошло", - отметил эксперт по кибербезорпасности.

При этом он затруднился ответить, почему РФ не пошла на такие шаги.

"Мне сложно сказать почему - об этом можно будет узнать разве что после ареста генералов ФСБ или ГРУ, которые будут рассказывать о причинах на допросах", - сказал он.

Корсун добавил, что такие сложные операции, как атака на Киевстар, требуют очень высокой квалификации, большого количества людей, задействованных в подготовке, и большого промежутка времени.

"Поэтому если атака проведена против одного мобильного оператора, то этот оператор уже мог поделились со своими коллегами, и эта атака не сможет быть применена против других мобильных операторов в течение ближайшего времени. Такую атаку провели в отношении всех операторов сразу, если бы у россиян была бы такая возможность", - резюмировал эксперт.

Кто такой Константин Корсун Константин Корсун - известный в Украине эксперт по кибербезопасности. В 1993-м окончил Харьковское высшее военное авиационное инженерное училище и начал службу в СБУ. В 1996-м окончил Национальную академию СБУ. В 2000-м участвовал в создании первого подразделения противодействия компьютерной преступности в СБУ. С 2005-го по 2009-й служил в департаменте безопасности информационно-телекоммуникационных систем Госспецсвязи, создавал CERT-UA и занимался его международной сертификацией. С 2009-го по 2014-й был руководителем украинского офиса компании iSIGHT Partners Europe.

Хакерская атака на Киевстар

Рано утром 12 декабря в работе мобильного оператора Киевстар произошел масштабный сбой. Абоненты заявляли об отсутствии сети. "Лег" даже официальный сайт компании Киевстар. Проблемы с работой мобильного оператора наблюдались по всей стране.

Пользователи Киевстара остались без связи. Воспользоваться национальным роумингом они не могли, так как сеть не могла передать информацию о своих абонентах другим операторам.

Затем стало известно, что часть банкоматов, POS-терминалов и информативно-платежных терминалов Ощадбанка не работают из-за сбоя в работе сервисов Kyivstar.

СБУ открыла уголовное производство из-за кибератаки на "Киевстар" по восьми статьям.

Российская хакерская группировка "Солнцепек" взяла на себя ответственность за атаку на мобильного оператора Киевстар. Хакеры угрожают повторить то же самое с другими украинскими компаниями.

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