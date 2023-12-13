"Военных это коснулось": как проблемы в "Киевстар" повлияли на военных

Украинские военные на фронте используют Старлинки и проводной интернет.

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Отключение связи Киевстар не повлияло на военных / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, pixabay

В Украине из-за хакерской атаки у всех абонентов Киевстара пропала связь. Однако многих интересует вопрос, повлияло ли это на ситуацию на фронте. Подробнее Главреду рассказал эксперт по кибербезопасности Константин Корсун.

Он считает, что эти проблемы коснулись военных меньше всего.

"По моей скромной оценке, военных это коснулось меньше всего. Поскольку военной обычной мобильной связью на передовой вообще запрещено пользоваться из-за огромных рисков прилетов по местам скопления терминалов", - говорит Корсун.

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Эксперт добавил, что на фронте военные используют Старлинки и обычный проводной интернет.

"Соответственно, военная инфраструктура минимально зависима от мобильного трафика как такового. В некотором смысле это может повлиять, но не критично", - добавил он.

Кто такой Константин Корсун Константин Корсун - известный в Украине эксперт по кибербезопасности. В 1993-м окончил Харьковское высшее военное авиационное инженерное училище и начал службу в СБУ. В 1996-м окончил Национальную академию СБУ. В 2000-м участвовал в создании первого подразделения противодействия компьютерной преступности в СБУ. С 2005-го по 2009-й служил в департаменте безопасности информационно-телекоммуникационных систем Госспецсвязи, создавал CERT-UA и занимался его международной сертификацией. С 2009-го по 2014-й был руководителем украинского офиса компании iSIGHT Partners Europe.

Почему не работает Киевстар

Рано утром 12 декабря в работе мобильного оператора Киевстар произошел масштабный сбой. Абоненты заявляли об отсутствии сети. "Лег" даже официальный сайт компании Киевстар. Проблемы с работой мобильного оператора наблюдались по всей стране.

Пользователи Киевстара остались без связи. Воспользоваться национальным роумингом они не могли, так как сеть не могла передать информацию о своих абонентах другим операторам.

Затем стало известно, что часть банкоматов, POS-терминалов и информативно-платежных терминалов Ощадбанка не работают из-за сбоя в работе сервисов Kyivstar. СБУ открыла уголовное производство из-за кибератаки на "Киевстар" по восьми статьям.

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