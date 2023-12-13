Масштабная хакерская атака на 'Киевстар': эксперт назвал две страны, которые ее финансировали

За масштабной атакой на сеть "Киевстар" стоят не одна, а несколько хакерских групп. Эти группы, вероятно, получают финансовую поддержку со стороны России и Ирана. Об этом сообщил руководитель развития компании "Youcontrol" и эксперт по кибербезопасности Михаил Кольцов в эфире телеканала "Киев".
Он заявил, что ответственность за атаку, которую взяла на себя группа "Солнцепек", является сомнительной. Кольцов считает, что эти люди лишь распространяют определенные сообщения и не выполняют техническую работу в рамках атаки.
Эксперт считает, что работа над атакой была проведена несколькими группами и когда получат данные по трафику через международных партнеров, смогут точнее определить происхождение атаки. Он утверждает, что это совместная работа Ирана и России.
"Мое предположение - это результат работы нескольких кибергрупп. Когда с помощью международных партнеров мы получим данные по трафику, мы сможем более точно сказать. Я считаю, что это комбинированное сотрудничество Ирана и РФ", - сказал Михаил Кольцов.
Экперт также отметил, что технические детали атаки, в том числе использованное вредоносное ПО и векторы атаки, помогут идентифицировать хакерские группы, выполняющие эти действия.
"Подозреваю, что мы увидим следы деятельности нескольких групп, которые так или иначе будут привязаны к финансированию двумя государствами - Ираном и РФ", - добавил эксперт по кибербезопасности.
Хакерская атака на "Киевстар"
Напомним, утром 12 декабря мобильный оператор Киевстар столкнулся с масштабным сбоем. Пользователи жалуются на отсутствие сети и невозможность совершения звонков, получая ответ "мобильная сеть недоступна". Официальный сайт компании также стал недоступным.
Также в Министерстве цифровой трансформации объяснили, почему национальный роуминг перестал работать после сбоя в работе сети Киевстар. Проблема возникла из-за невозможности передачи сети Киевстар данных о своих абонентах другим операторам. Это также повлияло на другие сервисы, включая нацроуминг, однако это временная проблема, над решением которой работает команда Киевстар.
Как сообщал Главред, хакерская атака на Киевстар привела к отсутствию связи и интернета для пользователей, что является выгодным для России, как утверждает эксперт по кибербезопасности Константин Корсун. Он считает, что эта атака имеет серьезный уровень угрозы.
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