Ход событий на фронте будет зависеть от политической ситуации в России - Тимочко

Атаки России являются реакцией на ситуацию, а не уникальной военной кампанией.

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Политическая ситуация в России будет определять дальнейшее течение войны / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Успех Украины на фронте зависит от того, что будет происходить внутри России. Политическая ситуация в РФ будет определять дальнейшее течение войны. Такое мнение высказал военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телеканала "Эспрессо".

"Если учитывать только военный аспект, мы можем пропустить много политических угроз, которые позже повлияют на наше вооружение и поддержку среди международных институтов. Это может серьезно повредить Украине в будущем. В частности, при подготовке наших наступательных операций. Поэтому это нужно учитывать", - сказал он.

Тимочко указал на то, что Владимир Путин строил свое государство, акцентируя на символах и политических аспектах, считая их более важными, чем экономическое благосостояние населения. Он предупредил, что важно учитывать и сочетать политическую и военную стратегии.

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Что касается военных аспектов, он отметил, что атаки России являются реакцией на ситуацию, а не уникальной военной кампанией. Направления атак, по словам Тимочка, указывают на реагирование российских сил на сложную обстановку: попытки захватить определенные территории, контроль важных пунктов и стратегических путей в Харьковской области и близость к Донецку.

"Купянское направление это попытка занять железнодорожный узел в Харьковской области, чтобы потом распространить наступление в направлении Краматорска, Славянска, Константиновки. Бахмут - вынужденный шаг, потому что военный гарнизон, который был в Бахмуте появлялся перед угрозой оперативного окружения. Авдеевка - укрепрайон и очень большая близость к Донецку, огневой контроль за пригородными территориями Донецка. То есть на всех направлениях атаки россиян являются лишь реакцией на сложившуюся ситуацию", - добавил военный.

Война в Украине

Напомним, российские военные используют военнопленных как "живой щит" во время атак на позиции ВСУ. Инцидент зафиксировали в районе Работиного в Запорожской области. Редакция Радио Свобода "Донбасс.Реалии" получила эксклюзивные кадры, снятые дроном ВСУ, показывающие военнопленного с поднятыми руками перед военными РФ с оружием.

Также на Бахмутском направлении продолжаются жесткие бои, где оккупанты пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины. По словам прессофицера Олега Калашникова, неблагоприятная погода не мешает атакам врага. Столкновения происходят 10-20 раз в день и оккупанты используют артиллерию и ФАБы, что приводит к постоянному изменению контроля над позициями.

Как сообщал Главред, командующий Александр Тарнавский подтвердил, что Марьинка остается под контролем украинских военных. Он опроверг информацию о полном взятии города, указав, что вражеские силы готовятся к дальнейшим атакам, но оборона продолжается.

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