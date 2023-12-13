Россияне лезут со всех направлений: третьи сутки под Авдеевкой не утихают 'горячие' бои

Российские оккупанты начали отправлять в штурм не только пехоту, но и военную технику.

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Россияне наступают на Авдеевку по многим направлениям / Коллаж: Главред, фото: 67ОМ, 22 ОМБ

Российские оккупанты пытаются захватить Авдеевку. Они бросили в штурм не только пехоту, но и технику. Россияне наступают сразу со многих направлений. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Авдеевской городской военной администрации (МВА) Виталий Барабаш.

На Авдеевском направлении уже третьи сутки продолжаются очень "горячие" бои.

"За несколько дней хоть и небольших морозов грунты немного "схватились", подмерзли и техника поехала. В принципе, наши командиры понимали, ждали, что так будет и готовились к этому", - сказал Барабаш. видео дня

Он добавил, что оккупанты наступают на многих направлений - их более пяти.

"Они малыми группами по 5-8-10 человек, с очень многих направлений одновременно пытаются штурмовать. Пытаются найти щелочку в нашей линии обороны. Действительно, это такое массовое нашествие по характеру. Но наши Вооруженные силы держат линию обороны и отражают эти атаки. За минувшие сутки почти 50 штурмовых действий врага, это сугубо по нашему направлению произошло", - подчеркнул Барабаш.

По данным Барабаша, украинские военные не отступают и уничтожают оккупантов. За последние двое суток ВСУ уничтожили десятки единиц вражеской техники.

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, что оккупанты России вошли в Авдеевку. Оккупационные войска агрессора России зашли в Авдеевку Донецкой области с северо-востока и захватили там часть дачного поселка. В той же локации находятся и очистные сооружения.

В ISW сообщили, что оккупанты захватили очистные сооружения города. Российские военные блогеры заявили 8 декабря, что российские войска укрепляют позиции в Степном и зачищают населенный пункт.

Эксперт рассказал, сколько продлится штурм Авдеевки. Рассвет заявил, что возле Авдеевки ежедневно продолжаются тяжелые бои, оккупанты не оставляют попыток захватить город. Активный штурм продлится до наступления важной даты в жизни Путина.

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