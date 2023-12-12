"Усилия зашли в тупик": Данилов признал провал с контрнаступлением ВСУ

Добиться большего успеха украинским военным помешало превосходство оккупантов в воздухе.

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Контрнаступление ВСУ зашло в тупик / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, Аппарат СНБО

Украинские военные пошли в большое наступление и смогли освободить практически сразу большой участок оккупированной земли в Харьковской и Херсонской областях. Все в стране думали, что после этого рывка вскоре будет победа и война прекратиться. Однако все произошло иначе. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает BBC.

Он признал, что прогнозы были чересчур оптимистичны и с наступлением зимы контрнаступление зашло в тупик. Все дело было в том, что у россиян было превосходство в воздухе.

"Украинские силы надеялись вернуть себе участки территории, завоеванные Россией во время вторжения в феврале 2022 года, а также перерезать российские линии снабжения в Крым. Но из-за отсутствия превосходства в воздухе и мощной российской обороны наши усилия, похоже, зашли в тупик с наступлением зимы", — сказал Данилов.

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Он добавил, что Украина продолжит борьбу и надеется на получение новых пакетов западной помощи, которые помогут приблизить победу.

"Пакет на сумму 60 миллиардов долларов в настоящее время втянут во внутреннюю партийную политику, а время до рождественских каникул в Конгрессе истекает. Меньшая часть законодателей-республиканцев в США скептически относится к отправке дополнительных средств. Но если случится так, что мы получим подарок до Рождества, мы будем этому рады", — заметил Данилов.

Когда и как закончится война

Первый заместитель министра обороны Украины Алексей Павлюк сделал ошеломительный прогноз и заявил, что в следующем году Украина победит. Он добавил, что у Украины есть вооружение, которое приближает победу ВСУ и не дает оккупантам добиться успеха.

Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде рассказал каким будет окончание войны и назвал 3 сценария. Он считает, что даже после победы Украине стоит быть начеку, ведь РФ может атаковать страну вновь.

Военный эксперт Роман Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине. Он считает, что к концу сентября следующего года закончится война против России ее разгромом.

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