"В следующем году мы победим": в Минобороны Украины сделали ошеломительный прогноз

У Украины есть вооружение, которое приближает победу ВСУ и не дает оккупантам добиться успеха.

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Война в Украине может закончится в следующем году / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Украина может победить в войне уже в следующем году. С помощью партнеров ВСУ перегонят РФ в техническом оснащении. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины Алексей Павлюк.

Он отметил, что у Украины есть вооружение, которое приближает эту победу.

"У нас свои ракеты. Мы также работаем, крейсер "Москва" этому отличный показатель. Мы с помощью партнеров и сами тоже многое делаем для этого, чтобы перегнать Россию по техническому оснащению ... Надеюсь, в следующем году мы победим", — сказал Павлюк. видео дня

Когда закончится война

Напомним, что Волкер сказал, что поможет закончить войну. Запад не должен обращать внимание на то, сколько для них стоит день войны в Украине, ведь цена проигрыша будет намного больше, подчеркнул экс-спецпредставитель Госдепа.

Стало известно, о чем говорили Ким Чен Ын и Путин и как это повлияет на войну. Ким сделал резкое заявление об Украине, этим окончательно означив свою политическую и военную поддержку России.

Также в Украине рассказали, сможет ли РФ "одержать победу" до 2025 года. РФ пытается создать иллюзию, о "непобедимости" оккупантов.

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