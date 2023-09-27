В Украине разложили по полочкам, сможет ли РФ 'одержать победу' до 2025 года

Министр обороны РФ сделал прогноз о сроках войны в Украине и заявил, что оккупанты будут убивать украинцев до 2025 года. Однако на самом деле Москва ищет пути успокоения глубинного народа из-за крушения "СВО". Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.
"Очередным лживым обещанием Кремль, пытается успокоить российское общество, которое дезориентировано и отчаяно из - за непонимания реалий и дальнейших перспектив войны", - говорится в сообщении.
Россияне создают иллюзию, как это было с заявлениями о "взятии Киева". В то же время оккупанты еще не достигли объявленных целей.
В Украине убеждены, что РФ может быстро завершить войну. Для этого Кремлю надо дать приказ о выводе вражеских войск из Украины.
"Провал авантюры Путина очевиден. Россию ждет неизбежное поражение ... Затягивание Кремлем войны лишь увеличивает масштабы предстоящей катастрофы России", - говорится в сообщении.