В Украине разложили по полочкам, сможет ли РФ 'одержать победу' до 2025 года

РФ пытается создать иллюзию, о "непобедимости" оккупантов.

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РФ не сможет одержать победу над Украиной до 2025 года / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВС Украины, скриншот с видео

Министр обороны РФ сделал прогноз о сроках войны в Украине и заявил, что оккупанты будут убивать украинцев до 2025 года. Однако на самом деле Москва ищет пути успокоения глубинного народа из-за крушения "СВО". Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

"Очередным лживым обещанием Кремль, пытается успокоить российское общество, которое дезориентировано и отчаяно из - за непонимания реалий и дальнейших перспектив войны", - говорится в сообщении.

Россияне создают иллюзию, как это было с заявлениями о "взятии Киева". В то же время оккупанты еще не достигли объявленных целей.

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В Украине убеждены, что РФ может быстро завершить войну. Для этого Кремлю надо дать приказ о выводе вражеских войск из Украины.

"Провал авантюры Путина очевиден. Россию ждет неизбежное поражение ... Затягивание Кремлем войны лишь увеличивает масштабы предстоящей катастрофы России", - говорится в сообщении.

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