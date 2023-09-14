"Дело в том, какая цена, если Украина проиграет": Волкер сказал, что поможет закончить войну

Запад не должен обращать внимание на то, сколько стоит день войны в Украине, ведь цена проигрыша будет намного больше, подчеркнул экс-спецпредставитель Госдепа.

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Волкер сказал, что поможет закончить войну/ коллаж: Главред, фото: 36 ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, УНИАН

Западные страны должны продолжать предоставлять Украине военную и экономическую помощь для борьбы со страной-агрессором Россией. Сейчас нужно думать не о том, во сколько обходится один день войны, а о том, какую цену заплатят украинский народ и союзники, если Украина проиграет.

Об этом заявил бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью "Радио Свобода" в среду, 13 сентября. Так он ответил на вопрос о том, как долго Запад может поддерживать Украину финансово.

Волкер сказал, что такой вопрос часто задают и в Соединенных Штатах Америки, и в странах Европы. Однако, по его словам, дело здесь не в средствах.

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"Дело не в том, сколько стоит день войны. Дело в том, какая цена, если Украина проиграет? Какую цену заплатят украинцы? Какая цена для наших союзников по НАТО, которые сейчас и сами могут подвергнуться нападению?" – отметил Волкер.

Он подчеркнул, что партнеры должны дать Украине как можно больше ресурсов для того, чтобы война могла закончиться как можно быстрее.

Волкер обратил внимание, что цена войны будет намного больше, если бездействие и нерешительность Запада, например, побудят Китай пойти вперед и напасть на Тайвань. Поэтому, по его словам, не стоит думать о том, во сколько обходится день войны, а нужно просто продолжать поддерживать Украину.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что саперы привели к успеху ВСУ под селом Роботино – они лежа расчищали дорогу и сами штурмовали. Об этом сообщило британское издание The Times. По словам журналистов, главной движущей силой освобождения села Работино на Запорожье стала не западная бронетехника, а саперы, расчищавшие пути для этой техники и пехоты.

В Чехии сделали прогноз об окончании войны. Начальник Генштаба ВС Чехии убежден, что Западу следует готовиться к затяжной войне в Украине и что цель будет достигнута не скоро.

Напомним, Кулеба рассказал о прогрессе в переговорах с США и Германией относительно ракет ATACMS и Taurus для Украины. Но окончательные решения о предоставлении Киеву дальнобойных ракет в Берлине и Вашингтоне еще не приняты.

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