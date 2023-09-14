УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Дело в том, какая цена, если Украина проиграет": Волкер сказал, что поможет закончить войну

Алёна Воронина
14 сентября 2023, 08:33 обновлено 14 сентября, 08:33
167
Запад не должен обращать внимание на то, сколько стоит день войны в Украине, ведь цена проигрыша будет намного больше, подчеркнул экс-спецпредставитель Госдепа.
Украинские военные, Курт Волкер
Волкер сказал, что поможет закончить войну/ коллаж: Главред, фото: 36 ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, УНИАН

Западные страны должны продолжать предоставлять Украине военную и экономическую помощь для борьбы со страной-агрессором Россией. Сейчас нужно думать не о том, во сколько обходится один день войны, а о том, какую цену заплатят украинский народ и союзники, если Украина проиграет.

Об этом заявил бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью "Радио Свобода" в среду, 13 сентября. Так он ответил на вопрос о том, как долго Запад может поддерживать Украину финансово.

Волкер сказал, что такой вопрос часто задают и в Соединенных Штатах Америки, и в странах Европы. Однако, по его словам, дело здесь не в средствах.

видео дня

"Дело не в том, сколько стоит день войны. Дело в том, какая цена, если Украина проиграет? Какую цену заплатят украинцы? Какая цена для наших союзников по НАТО, которые сейчас и сами могут подвергнуться нападению?" – отметил Волкер.

Он подчеркнул, что партнеры должны дать Украине как можно больше ресурсов для того, чтобы война могла закончиться как можно быстрее.

Волкер обратил внимание, что цена войны будет намного больше, если бездействие и нерешительность Запада, например, побудят Китай пойти вперед и напасть на Тайвань. Поэтому, по его словам, не стоит думать о том, во сколько обходится день войны, а нужно просто продолжать поддерживать Украину.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что саперы привели к успеху ВСУ под селом Роботино – они лежа расчищали дорогу и сами штурмовали. Об этом сообщило британское издание The Times. По словам журналистов, главной движущей силой освобождения села Работино на Запорожье стала не западная бронетехника, а саперы, расчищавшие пути для этой техники и пехоты.

В Чехии сделали прогноз об окончании войны. Начальник Генштаба ВС Чехии убежден, что Западу следует готовиться к затяжной войне в Украине и что цель будет достигнута не скоро.

Напомним, Кулеба рассказал о прогрессе в переговорах с США и Германией относительно ракет ATACMS и Taurus для Украины. Но окончательные решения о предоставлении Киеву дальнобойных ракет в Берлине и Вашингтоне еще не приняты.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине военная помощь вторжение России Курт Волкер
Реклама

Главное за день

Украина способна сама развалить Россию, Путину грозит судьба Сталина – Ягун

Украина способна сама развалить Россию, Путину грозит судьба Сталина – Ягун

09:00 Эксклюзивы
"Дело в том, какая цена, если Украина проиграет": Волкер сказал, что поможет закончить войну

"Дело в том, какая цена, если Украина проиграет": Волкер сказал, что поможет закончить войну

08:33 Украина
"Попали по установке ПВО": в Евпатории прогремели взрывы, в небо поднялся столб дыма

"Попали по установке ПВО": в Евпатории прогремели взрывы, в небо поднялся столб дыма

07:04 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:00

Украина способна сама развалить Россию, Путину грозит судьба Сталина – ЯгунЭксклюзив

08:52

В РФ пожаловались на новую атаку на Черноморский флот: что известно

08:39

Гороскоп на завтра 15 сентября 2023: Весам - испытания, Дева помотают нервы

08:37

Почему Польша не принимает наше зерно?мнение

08:33

"Дело в том, какая цена, если Украина проиграет": Волкер сказал, что поможет закончить войну

Встреча двух диктаторов: о чем говорили Ким Чен Ын и Путин и как это повлияет на войнуВстреча двух диктаторов: о чем говорили Ким Чен Ын и Путин и как это повлияет на войну
08:29

Какой праздник отмечается 14 сентября: кого нужно поздравить в этот день

08:25

Совсем как в "Рошен": готовим нежнейший киевский торт, от которого невозможно оторваться

08:16

Путин не хочет переговоров, война может продолжаться много лет - глава Бундесвера

07:04

"Попали по установке ПВО": в Евпатории прогремели взрывы, в небо поднялся столб дымаВидео

Реклама
06:45

ATACMS и Taurus для Украины: Кулеба рассказал о прогрессе в переговорах с США и Германией

06:22

Зачем Путин клянчит оружие у корейского пельменямнение

05:00

Это сработает: 5 главных отличий ужа от гадюки

04:05

Какие авто должны проходить техосмотр: что надо знать, чтобы не ухлопать машину

03:15

Есть шансы выйти на Азовское побережье: Жданов спрогнозировал успехи ВСУ на осень

03:13

Фаршированные перцы от Евгения Клопотенко: просто, но невероятно вкусно

02:40

Как можно освежить дыхание: действенные способы избавиться от плохого запаха изо рта

02:06

Эксперт спрогнозировал, скоро ли россияне "предъявят" Путину за его провалы

01:51

"Есть плешь преткновения": Сотник объяснил, почему переговоры с РФ невозможныВидео

01:21

Леся Никитюк в купальнике показала жару у бассейна

00:57

"Будут уничтожать города": полковник назвал ракеты, которые Иран может передать РФ

Реклама
13 сентября, среда
23:52

Сгниет нос: популярная в РФ ведущая и светская дива "доигралась" с пластикой на лице

23:23

У четверти - связи с РФ: оргкомитет "Мисс Украины" дисквалифицировал участниц

22:59

Выборы во время войны: социолог пояснил, как украинцы относятся к такой идее

22:59

Осадчая рассказала, где и чем будет заниматься ее старший сын Илья

22:58

"Цель будет достигнута не скоро": в Чехии сделали прогноз об окончании войны

22:43

КНДР уже полтора месяца поставляет России снаряды к "Градам" и танкам - Буданов

22:34

Друг больной раком в последней стадии Шеннен Доэрти рассказал про ее состояние

22:28

"Поставил и снимай. Все пускают слюни": Денисенко высказалась, конкурирует ли с Мишиной

22:23

Штормить будет неделю: Украину накрывает почти 8-бальная магнитная буря

21:43

Саперы привели к успеху ВСУ под Работино: лежа расчищали дорогу и сами штурмовали - The Times

20:48

Кейт Мосс стала выглядеть, как бездомная наркоманка

20:45

Надвигается жесткий шторм: в Украину врываются грозовые дожди

20:45

Кто из украинцев может получить денежную помощь до 3,1 тыс. грн: до какого числа нужно успеть

20:00

Рубка провалилась, огонь расплавил Минск: новые детали уничтожения БДК РФ

19:44

"Он недостаточно беззаботный": Шон Пенн яростно рассказал, как Зеленского не пустили выступить на "Оскаре"

19:24

Такого еще не было: ВСУ впервые ударили по подлодке РФ - подробности от Sky News

19:21

У покойного мужа Тины Кароль есть внебрачный сын - СМИВидео

19:19

ВСУ продвигаются к Донецкому аэропорту: Гетьман ответил, чем поможет освобождение ОпытногоВидео

19:12

Что хочет Путин получить от Северной Кореимнение

19:10

Признаки отравления грибами: такие простые и понятные знания спасут здоровье

Реклама
19:06

Счастье за деньги не купишь: психолог Карпачев "разнес" всем известную фразу

18:54

Катер "Тунец" пошел на дно: в Черном море ВСУ уничтожили еще одно судно РФ

18:15

Глава Нацагентства по аккредитации Костюк решил "наказать" бизнес из-за уголовного дела против него - СМИ

18:11

Юрий Горбунов жалуется на "сложный характер" Кати Осадчей

17:57

20 БМП Marder, танки и снаряды: Германия отправила партию военной помощи

17:50

2 самые сильные молитвы о здравии: к кому обращаться с просьбой об исцелении

17:46

"Демилитаризация ЧФ": в ОП назвали цель ударов по кораблям РФ в Севастополе

17:44

Почему макдональдс такой вкусный: Холоденко рассказала психологический секрет

17:25

Полетела головой вперед: с Анной Тринчер случился конфуз на концерте

17:00

Серьезная опасность для четырехлапого: какую воду лучше наливать коту

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять