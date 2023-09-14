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Путин не хочет переговоров, война может продолжаться много лет - глава Бундесвера

Анна Ярославская
14 сентября 2023, 08:16 обновлено 14 сентября, 08:22
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О переговорах с РФ можно будет говорить только тогда, когда Путин просигнализирует, что он хочет разговаривать.
Борис Писториус, Владимир Путин, война
Борис Писториус не видит готовности Путина к мирным переговорам / Коллаж: Главред, фото: фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, depositphotos.com/ua, скриншот

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Кремль не готов к серьезным мирным переговорам, а сам российский диктатор Владимир Путин готов вести войну много лет.

"Следовательно, пока нет оснований для видимых разговоров… Я не вижу никаких признаков этого", – сказал министр 13 сентября, передает Укринформ.

По мнению Писториуса, о переговорах с РФ можно будет говорить только тогда, когда Путин просигнализирует, что он хочет разговаривать.

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Глава Бундесвера также сказал, что не знает, продолжаются ли какие-то предварительные переговоры по дипломатическим каналам, но не исключил такой возможности.

При этом Писториус акцентировал, что Украина должна победить, а не просто "не должна проиграть".

"В конце концов, не нам решать, на каких условиях будет заключен мир, это будут решать украинцы, мы должны оставить этот вопрос им. Все остальное было бы нашей атакой на их суверенитет", — сказал глава Минобороны Германии.

Однако он уверен, что не все россияне, если бы они могли свободно говорить, поддерживают войну, как это хочет представить всем Путин. Он назвал кремлевские власти "криминальным репрессивным режимом", а то, что народ втянули в войну против соседней страны — "несносным".

Переговоры России и Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас "плохой момент" для переговоров со страной-агрессором Россией. Глава государства отметил, что эмоционально готов к длительной войне.

Мирные переговоры между Украиной и Россией сейчас невозможны, потому что именно Кремль не хочет их. Об этом заявил бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Также он рассказал, что могло бы изменить позицию России касательно переговоров с Украиной.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что мирные переговоры с Россией пока недоступны, поскольку "для танго нужны двое". При этом, по его словам, если президент России Владимир Путин проявит интерес, то украинцы присоединятся.

Страна-агрессор Россия отказывается от "содержательного общения", поэтому на данный момент переговоры с Кремлем не ведутся. Если какие-либо переговоры и начнутся, то по инициативе Украины. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

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