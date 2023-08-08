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Если когда-нибудь будут мирные переговоры, их инициирует Украина - Госдеп США

Анна Ярославская
8 августа 2023, 08:50 обновлено 8 августа, 08:54
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Страна-агрессор Россия на данный момент отказалась участвовать в содержательных мирных переговорах.
Мэтью Миллер, флаги Украины и России
Мэтью Миллер заявил, что сейчас переговоры с РФ не ведутся/ Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

Страна-агрессор Россия отказывается от "содержательного общения", поэтому на данный момент переговоры с Кремлем не ведутся. Если какие-либо переговоры и начнутся, то по инициативе Украины.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, комментируя саммит в Саудовской Аравии, который состоялся 5-6 августа.

"Сейчас с Россией не ведутся мирные переговоры, потому что Россия отказалась участвовать в содержательных мирных переговорах. Если когда-нибудь будут мирные переговоры, именно Украина будет их инициировать", - сказал на брифинге Миллер.

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По его словам, встреча в Джидде была "продуктивной".

"Саудовская Аравия была хозяйкой этих переговоров, они сделали это по просьбе Украины", - добавил представитель Госдепартамента.

При этом, по словам Миллера, "Россия, очевидно, была против этих переговоров", публично "критиковала эту встречу и критиковала сам факт, что эта встреча состоялась".

Пресс-секретарь Госдепа подчеркнул, что США приветствуют участие Китая в этой встрече и поощряют потенциальный вклад Пекина в прекращение войны при условии уважения к украинскому суверенитету и территориальной целостности.

"Мы действительно считаем, что участие Китая было продуктивным. Я не буду говорить о подробностях встречи, потому что она была непубличной... Мы уже давно говорили, что для Китая было бы правильно играть определенную роль в прекращении войны в Украине... Мы вообще считаем, что для стран полезно присутствовать и слышать непосредственно позицию Украины", – отметил Миллер.

Саммит в Саудовской Аравии

Украина, США, страны Евросоюза, Великобритания, Бразилия, Турция и еще десятки стран приняли участие в мирных переговорах по завершению российско-украинской войны. Встреча прошла 5-6 августа в Саудовской Аравии. Страны-агрессора России на встрече не было.

Встреча завершилась после нескольких часов прений и переговоров за закрытыми дверями. Европейские дипломатические круги сообщили, что достигнуто согласие по центральным пунктам мирного решения, таким как "территориальная целостность и суверенитет" Украины. Однако окончательного заявления по итогам встречи не последовало. Об этом писало издание Spiegel со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.

При этом Китай принимал активное участие в переговорах в Джидде и отправил "позитивный" сигнал о проведении подобных встреч в будущем.

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