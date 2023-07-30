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Украина и 30 государств без РФ в августе проведут переговоры о завершении войны

Андрей Ганчук
30 июля 2023, 18:56 обновлено 30 июля, 19:05
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Переговоры о завершении развязанной агрессором Россией войны против Украины должны состояться 5-6 августа в городе Джидда, встречу подтвердили в ОП.
Андрей Ермак
Андрей Ермак подтвердил переговоры о мире в Украине в августе в Саудовской Аравии / Офис президента

Украина, США, страны Евросоюза, Великобритания, Бразилия, Турция и еще десятки стран примут участие в мирных переговорах о завершении российско-украинской войны. Мероприятие состоится в Саудовской Аравии 5-6 августа. Есть планы подключить к диалогу Китай – возможно прибытие переговорщиков из Пекина. Агрессора России на встрече не будет. В Офисе президента Владимира Зеленского подтвердили проведение переговоров.

Как сообщает Wall Street Journal, в саммите, темой которого станет завершение войны России против Украины, примут участие 30 государств. Встреча должна пройти 5-6 августа в Джидде.

Цель – подключить страны Глобального юга к мирному завершению войны.

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Ожидается, что мероприятие станет продолжением июньской встречи в Копенгагене, в которой принимали участие делегаты Бразилии, Индии, Турции и ЮАР.

В Саудовскую Аравию пригласили и такие страны, как Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. Свое участие подтвердили Великобритания, ЮАР, Польша и страны ЕС. США должен представить советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

У Зеленского подтвердили проведением встречи в Саудовской Аравии

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал, что переговоры по мирному урегулированию войны в Украину действительно пройдут в августе в Саудовской Аравии.

"Следующая встреча советников по нацбезопасности и политических советников лидеров государств по реализации инициатив Украины по восстановлению устойчивого и справедливого мира состоится в Саудовской Аравии", – подчеркнул Ермак.

Саудовская Аравия хочет подключить Китай к переговорам по Украине

Собеседники WSJ утверждают, что место переговоров было выбрано неспроста. К встрече в Саудовской Аравии собираются привлечь Китай. Это дружественная Пекину страна, поэтому китайские представители могут приехать для диалога.

Украина и Запад готовят саммит

Официальный Киев и западный мир надеются, что переговоры в Саудовской Аравии позволят до конца 2023-го года провести мирный саммит, в рамках которого мировые лидеры подписали бы документ с общими принципами завершения войны и усиления позиции украинского государства на предстоящих переговорах с РФ.

В Копенгагене государства Глобального юга уже сказали, что готовы обсуждать общие принципы, однако формулу мира, представленную президентом Зеленским еще в прошлом году, подписать не смогут.

Переговоры Украины и России

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что у Украины есть только одно условие для начала мирных переговоров со страной-оккупантом Россией. По словам украинского гаранта, Киев будет готов сесть за стол переговоров с Москвой только после того, как силы обороны Украины в рамках военной операции выйдут на свои границы по состоянию на 1991 год.

"Окно возможностей" на фронте для Украины существует лишь до конца года, считает президент Чехии Петр Павел. Согласно предположению чешского главы государства, после этого начнутся переговоры. Как полагает Павел, Запад может уменьшить военную поддержку Украины.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал оккупанту России жесткое условие Украины по переговорам. Диалог между двумя сторонами войны может произойти после того, как Кремль примет решение о выводе своих войск с оккупированного Крыма.

новости Украины Андрей Ермак война России и Украины
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