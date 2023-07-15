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Крым в обмен на переговоры: Подоляк назвал России жесткое условие Украины

Андрей Ганчук
15 июля 2023, 18:18 обновлено 15 июля, 18:26
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Без Крыма не будет Украины, а когда агрессор Россия отдаст полуостров, то она прекратит свое существование в нынешнем виде, сказал Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк, ВСУ
Украина готова говорить с Россией, если она отдаст Крым - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр, скриншот YouTube

Украина не будет вести со страной-оккупантом Россией никаких переговоров до тех пор, пока Москва не отдаст захваченный Крым. Выход российских войск с оккупированного полуострова является условием Киева для проведения диалога. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью 24 каналу он рассказал о том, что без возвращения Крыма в Украину нельзя будет говорить о завершении войны.

По его словам, Украины без Крыма не будет, но и Россия не останется такой, какая она есть сейчас, после потери оккупированного полуострова. Киев будет готов к диалогу с Москвой только после выхода российских оккупантов из Крымского полуострова.

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"Украина будет просто уничтожена. Крым не украинский – Украины нет. Крым украинский – России нет. Все же очевидно. Я имею в виду, Россию по крайней мере в таком политическом виде как сегодня. Это настолько очевидно, что достаточно странно, что периодически возникают сегодня темы, что может быть решение какое-нибудь другое. Да, может решение быть другое. Добровольно они все оттуда ушли. Об этом президент, кстати, сказал. Абсолютно четко сказал: "Смотрите, хотите переговоры? Да, пожалуйста, вышли из Крыма и будут переговоры. Можете переговоры вести о том, сколько вам нужно часов дать, чтобы вышли из Крыма без военной кампании. Вы готовы к этому?" – объяснил Подоляк позицию Киева.

Также он добавил, что Россия пока не готова к такому варианту развития событий, и оккупанты будут ждать военных действий на Крымском полуострове.

"Для того чтобы оттуда так же отрицательно, быстро отступить", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Возвращение Крыма в Украину

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан считает, что Россия не удержит Крым и Донбасс. По его мнению, оккупантам для этого нужна миллионная армия, а у Москвы нет возможностей, чтобы ее построить. По сути, Кремлю нечего противопоставить помощи, которую Киеву оказывает западный мир.

Политтехнолог Марат Гельман спрогнозировал, что будет с Россией после деоккупации Крыма. Как полагает эксперт, после возвращения Крыма в Украину Россию ждет сентябрьский бунт, который приведет к свержению режима Владимира Путина.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообещал освободить Крым. По словам Залужного, армия Украины освободить захваченный Крымский полуостров вне зависимости от дальнейшего поведения западных партнеров.

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