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"Мне наплевать, меня никто не остановит": Залужный обещает освободить Крым

Ангелина Подвысоцкая
14 июля 2023, 22:11 обновлено 14 июля, 22:24
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Главнокомандующий ВСУ заявил, что освободить Крым ему не помешают даже западные чиновники.
Залужный, Крым
Залужный пообещал освободить Крым любым способом / Коллаж: Главред, фото: Минобороны Украины, УНИАН

Украинские военные освободят Крым от российских оккупантов в любом случае. Помехой не станут даже некоторые западные союзники, которые не поддерживают освобождение полуострова военным способом. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью Washington Post.

Залужного не остановят западные чиновники, которые боятся реакции российского диктатора Владимира Путина.

"Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне наплевать - меня никто не остановит", - сказал Залужный.

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Освобождение Крыма

Полковник запаса Роман Свитан рассказал, почему Россия не удержит Крым и Донбасс. Он пояснил, что России нужна миллионная армия, а чтобы такую армию подготовить, нужно будет не меньше, чем несколько лет. Таким образом в РФ нет столько времени.

Российский политтехнолог, публицист Марат Гельман заявил, потеря Крыма приведет к падению режима Путина. После освобождения полуострова в России может начаться бунт.

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев убежден, что Крымский мост переоценен, его подрыв не повлияет на битву за Крым. Ключевым фактором освобождения Крыма может стать лишь взятие под контроль перешейка.

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