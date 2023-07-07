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ВСУ способны освободить Крым до конца лета, нужны ATACMS и F-16 – Ходжес

Андрей Ганчук
7 июля 2023, 19:24 обновлено 7 июля, 19:30
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Силы обороны Украины обладают большой волей к борьбе за свои земли, им нужно лишь оружие, сказал бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.
Ходжес, ATACMS
Если бы у Украины были ракеты ATACMS, Черноморский флот РФ в Крыму был бы уничтожен - Ходжес / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

У Вооруженных сил Украины по-прежнему есть шансы на освобождение оккупированного страной-агрессором Россией Крыма до конца лета. Армии нужны лишь дальнобойные ракеты ATACMS и истребители F-16. Украинские войска демонстрируют большую волю к борьбе за свои территории, им нужно только оружие. Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал, что его прогноз, согласно которому ВСУ способны освободить Крым до конца лета, остается в силе. Для этого понадобятся дальнобойные ракеты и истребители.

"Вы помните, я сказал, что Украина может освободить Крым до конца лета, до конца августа, если Соединенные Штаты предоставят то, что нужно? Конечно, я говорю о ATACMS и самолетах F-16. Если мы этого не сделаем, я не сомневаюсь, что Украина освободит Крым, но это займет больше времени. Это будет медленнее с большим количеством жертв", - отметил Ходжес.

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По его словам, у бойцов ВСУ "большая воля к борьбе", им нужно только оружие. Если бы у Украины были ATACMS, Черноморского флота уже бы не существовало, а войска РФ вынуждены были бы покинуть Крым.

"Если бы мы предоставили Украине ATACMS, то российского Черноморского флота уже не было бы... [Россиянам] пришлось бы покинуть Севастополь. Российские Военно-Воздушные силы больше не могли бы вылетать из Крыма. Это было бы очень важно — сделать Крым непригодным для российских войск... Я не могу объяснить, почему мы до сих пор этого не сделали", - подчеркнул Бен Ходжес.

Возвращение Крыма в Украину

Заместитель министра обороны Анна Маляр ранее сказала, что оккупационные войска России оборудуют защитные сооружения в захваченном Крыму. По ее словам, подобные действия, вероятно, указывают на то, что захватчики готовятся к отступлению вглубь Крымского полуострова.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет считать победой в войне над страной-агрессором Россией восстановление территориальной целостности и суверенитета страны в границах 1991 года. Война не будет закончена до тех пор, пока ВСУ не вернут Крым.

Российский публицист и политолог Андрей Пионтковский полагает, что Украина эффективно применит дальнобойные ракеты GLSDB и Storm Shadow для ударов по оккупантам РФ в Крыму. ВСУ будут бить по захватчикам до тех пор, пока они не покинут Крымский полуостров.

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