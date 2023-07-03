"Пока Крым находится под оккупацией": Зеленский назвал условие окончания войны

Президент отметил, что конечной целью государства является освобождение Крыма.

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Владимир Зеленский о победе Украины / Коллаж Главред, фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет считать победой в войне над Россией восстановление территориальной целостности нашего государства по состоянию на 1991 год.

В интервью CNN президент отметил, что война не будет закончена, пока Крым будет находиться под российской оккупацией.

"Мы не можем представить Украину без Крыма. И пока Крым находится под российской оккупацией, это означает только одно: война еще не закончилась", - сказал он.

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Несмотря на то, что усилия Украины сосредоточены на отвоевание территории на юге и востоке, президент отметил, что конечной целью государства является освобождение Крыма.

Президент подчеркнул, что мира без Крыма не будет.

"Тогда это не будет победой", - заявил президент.

Возвращение Крыма в Украину

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов ранее сказал, что армия Украины зайдет в Крым еще при теплой погоде. Сроков проведения военной операции на Крымском полуострове он не назвал.

В Центре национального сопротивления сообщили, что российские оккупанты готовят эвакуацию на севере Крыма. Захватчики собрались перевезти вглубь полуострова коллаборантов местных так называемых "администрации", их семьи и материально-культурные ценности.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что войска России строят оборонительные сооружения в Крыму. По ее словам, такие действия, вероятно, указывают на возможную подготовку россиян к отступлению вглубь оккупированного полуострова.

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