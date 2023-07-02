"Надежды РФ утоплены в море": Зеленский приехал в Одессу

Владимир Зеленский заслушал доклад об обстановке в акватории Черного моря.

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Владимир Зеленский приехал в Одессу / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский внезапно приехал в Одессу. Он обсудил ситуацию на юге страны. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский приехал в Одессу в день Военно-морских сил. Именно украинские воины смогли уничтожить "все вражеские надежды и утопили их в море". Зеленский поздравил военных с профессиональным праздником.

Командующий Военно-Морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа доложил президенту об оперативной обстановке в Черном море, оборонительных возможностях ВМС, стратегии развития ВМС на время войны и в послевоенный период.

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"Многие в России думали, что Черное море - это акватория их силы. Враг надеялся, что наши Военно-Морские силы якобы не выдержат ударов России", - сказал Зеленский.

Ранее Зеленский провел Ставку, где обсудили насущные вопросы и проблемы. Зеленский отметил важность усиления рубежей на севере страны.

Зеленский во время Ставки заслушал доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского, Наева.

Напомним, ЧВК Вагнера снова вербует наемников и строит лагеря в РБ у границ с Украиной. Сразу в нескольких городах РФ уже возобновили работу центры вербовки боевиков в ЧВК Вагнер.

Лукашенко рассказал о лагерях для"вагнеровцев". Белорусский диктатор подчеркнул, что кое-кто из наемников намерен подписать контракт с Минобороны страны-агрессора России.

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