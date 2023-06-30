Зеленский срочно приказал Залужному и Наеву усилить границы с Беларусью

Зеленский отметил важность усиления границ на севере страны.

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Зеленский приказал Залужному и Наеву усилить северное направление Украины / коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНИАН

30 июня президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, где обсудили насущные вопросы и проблемы. Зеленский отметил важность усиления рубежей на севере страны.

Зеленский во время Ставки заслушал доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского, Наева. Об этом он сообщил в своем Telegram- канале.

"Ситуация на поле боя, движение вперед. Усиление наших операций дополнительными артсистемами и снарядами. Отдельный доклад ГУР, СВР, СБУ и ГНСУ по ситуации в Беларуси. Держим ее на постоянном контроле", - говорится в сообщении.

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По решению Ставки приняли - Главкому Залужному и командующему "Севера" Наеву - выполнить комплекс мер по усилению этого направления.

"Вагнеровцы" в Беларуси

Напомним, что в России Пригожин устраивал госпереворот. Евгений Пригожин заявил, что российские военные по приказу Шойгу обстреляли тыловой лагерь "вагнеровцев". Он заявил, что теперь 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с Минобороны.

Пригожин остановил наступление на Москву и разворачивает колонны "вагнеровцев". Пресс-служба президента Беларуси внезапно заявил, что Лукашенко якобы уговорил Пригожина остановиться.

Самолет Пригожина приземлился на военном аэродроме в Беларуси. Изначально ожидалось, что самолет приземлится в Национальном аэропорту Минска. Через несколько минут судно изменило свое направление к военному аэродрому Мачулищи.

ЧВК Вагнера снова вербует наемников и строит лагеря в РБ у границ с Украиной. Сразу в нескольких городах РФ уже возобновили работу центры вербовки боевиков в ЧВК Вагнер.

Лукашенко рассказал о лагерях для"вагнеровцев". Белорусский диктатор подчеркнул, что кое-кто из наемников намерен подписать контракт с Минобороны страны-агрессора России.

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