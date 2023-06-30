Директор МАГАТЭ выдал дикое заявление о ЗАЭС: "Все может случиться"

Гросси заявил, что в середине июня во время поездки на ЗАЭС, он "не увидел" признаков минирования станции.

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МАГАТЭ больше беспокоит контрнаступление ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Энергоатом, Википедия

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что его команды не наблюдали размещения российских военных внутри Запорожской АЭС, несмотря на заявления украинских властей о том, что Москва готовит там теракт.

В беседе с FRANCE 24 из штаб-квартиры Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Гросси сообщил, что 15 июня он отправился в Запорожье. Он сказал, что ситуация на атомной электростанции "серьезная", но стабилизируется после разрушения близлежащей Каховской плотины, вода которой использовалась для охлаждения шести ее реакторов.

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"Первоначальные меры руководством ЗАЭС были приняты для сохранения необходимого количества воды, но в долгосрочной перспективе этого будет недостаточно", - предупредил Гросси.

По его словам, рост военной активности на линии фронта в связи с украинским контрнаступлением добавляет "дополнительный уровень беспокойства по поводу ситуации, которая является чрезвычайно нестабильной, поскольку станция находится на линии фронта", - напомнил Гросси.

В контексте боевых действий "завод невероятно хрупок и может быть поврежден в случае обстрелов", добавил он.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки, Россия провела все приготовления к нападению на электростанцию, которое может привести к ядерной катастрофе. Гросси заявил, что он "не видел такого развития событий" на местах, но также добавил, что "все может случиться, вот что меня беспокоит".

Ядерная деятельность Ирана

Гросси также выразил обеспокоенность ядерной программой Ирана. Согласно его последнему отчету, запасы обогащенного урана в Иране за три месяца увеличились более чем на четверть. Тем не менее, сказал он, "мы договорились, что Иран сотрудничает с агентством, ограничивая некоторые виды деятельности, что позволяет нам расширить возможности мониторинга".

Переговоры о реабилитации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписанного в 2015 году, провалились в сентябре 2022 года, и администрация президента США Джо Байдена, похоже, выступает за неформальное соглашение с Тегераном. Любое обсуждение, ведущее к деэскалации, приветствуется, сказал Гросси.

"Если будут какие-то альтернативные соглашения, я надеюсь, что нас пригласят для проверки того, что любые взятые на себя обязательства являются реальными, а не просто листком бумаги", — заключил он.

Ситуация на ЗАЭС и угроза взрыва

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что специалисты и оккупационный контингент России постепенно оставляют территорию Запорожской атомной электростанции. Сотрудникам Росатома рекомендуют до 5 июля выехать в захваченный Крым. В Энергодаре стало меньше российских военных патрулей. Оставшемуся на станции персоналу указали в случае возможных аварий "винить во всем Украину".

Президент Владимир Зеленский 22 июня заявил, что страна-агрессор Россия изучает возможность реализации сценария теракта на Запорожской АЭС. По словам гаранта, соответствующая информация передана государствам-партнерам. Мировое сообщество должно действовать на упреждение.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что Россия уже утвердила план возможного подрыва ЗАЭС. По мнению главы ГУР, в случае приказа из Кремля исполнители все быстро реализуют.

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