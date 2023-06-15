Эксперт пояснила, что будет, если на захваченную ЗАЭС не попадет миссия МАГАТЭ

Если на временно оккупированную ЗАЭС не попадет миссия МАГАТЭ, то ситуацию это сильно не изменит, считает эксперт по энергетике Ольга Кошарная.

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Русские оккупанты не пустят миссию МАГАТЭ на ЗАЭС - Ольга Кошарная / коллаж Главред, фото Укринформ и "Википедия"

Если во временно оккупированный русскими агрессорами город Энергодар и, соответственно, на ЗАЭС не попадет миссия МАГАТЭ, то ситуацию это сильно не изменит. Об этом в интервью Главреду сказала независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики Ольга Кошарная.

"Миссии никто рук и не связывал. Россияне делали все, что хотели. Напомню вам такой момент – в начале мая была объявлена эвакуация жителей Энергодара. В то же время МАГАТЭ на своей странице написали, что они не могут отследить масштабы эвакуации, потому что не имели доступа в город. То есть РФ их просто не пустила. Потому это ни на что не повлияет", ‒ считает она.

Кто такая Ольга Кошарная Кошарная Ольга Павловна (род. 8 октября 1955 года) - экс-член коллегии Государственной инспекции ядерного урегулирования Украины, директор по вопросам информации и связей с общественностью ассоциации "Украинский ядерный форум", кандидат химических наук. Независимый эксперт по ядерной энергетике и безопасности. видео дня

Риск того, что русские оккупанты могут устроить аварию на ЗАЭС

Напомним, 7 июня первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк призвал жителей Энергодара покинуть город из-за возможной угрозы от Запорожской АЭС. Он отметил, что оккупанты сделали на атомной электростанции склады техники и боеприпасов, поэтому ситуация в любое время может выйти из-под контроля и стать критической.

В Telegram-канале Каховской ГЭС сообщили, что после подрыва Каховской ГЭС есть риски для ядерной и радиационной безопасности, что может привести к катастрофе. Именно поэтому последний энергоблок Запорожской атомной электростанции Энергоатома решили перевести в режим "холодной остановки". Это самое безопасное состояние для атомного реактора.

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар рассказал, какова вероятность того, что ситуация на Запорожской АЭС станет критической после подрыва Каховской ГЭС. По словам Гончара, однозначного ответа на этот вопрос нет, но ждать критической ситуации тоже не стоит.

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