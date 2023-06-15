УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Эксперт рассказала, как русские могут устроить аварию на ЗАЭС

Дмитрий Видоменко
15 июня 2023, 01:35
15
Русские оккупанты на ЗАЭС могут даже не взрывать реактор, говорит эксперт Ольга Кошарная. И вполне могут найти альтернативный путь для аварии.
Кошарная, ЗАЭС
Причем русские враги могут даже не взрывать реактор ЗАЭС - Ольга Кошарная / коллаж Главред, фото Укринформа и "Википедия"

Устроить аварию на захваченной ими Запорожской АЭС русские оккупанты могут прибегнут, если ситуация на фронте для них будет складываться плохим образом.

Об этом в интервью Главреду сказала независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики Ольга Кошарная.

"Это будет зависеть от ситуации на фронте. Если там все будет плохо, то тогда они прибегнут к этому шагу. Причем они могут даже не взрывать реактор – им будет достаточно подорвать шандору, и тогда вода уйдет, а отсутствие охлаждения запустит все остальные процессы. Пруд охлаждения вмещает 47 миллионов кубометров воды, и чтобы его восполнить самым мощным насосом, как посчитал мой коллега, будет необходимо 6 лет", ‒ сказал он.

видео дня

Кто такая Ольга Кошарная

Кошарная Ольга Павловна (род. 8 октября 1955 года) - экс-член коллегии Государственной инспекции ядерного урегулирования Украины, директор по вопросам информации и связей с общественностью ассоциации "Украинский ядерный форум", кандидат химических наук. Независимый эксперт по ядерной энергетике и безопасности.

Риск того, что русские оккупанты могут устроить аварию на ЗАЭС

Напомним, 7 июня первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк призвал жителей Энергодара покинуть город из-за возможной угрозы от Запорожской АЭС. Он отметил, что оккупанты сделали на атомной электростанции склады техники и боеприпасов, поэтому ситуация в любое время может выйти из-под контроля и стать критической.

В Telegram-канале Каховской ГЭС сообщили, что после подрыва Каховской ГЭС есть риски для ядерной и радиационной безопасности, что может привести к катастрофе. Именно поэтому последний энергоблок Запорожской атомной электростанции Энергоатома решили перевести в режим "холодной остановки". Это самое безопасное состояние для атомного реактора.

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар рассказал, какова вероятность того, что ситуация на Запорожской АЭС станет критической после подрыва Каховской ГЭС. По словам Гончара, однозначного ответа на этот вопрос нет, но ждать критической ситуации тоже не стоит.

Читайте также:

Запорожская АЭС война России и Украины Ольга Кошарная
Реклама

Главное за день

"Убегать будут летом": Свитан анонсировал разгром оккупантов в Бахмуте и Соледаре

"Убегать будут летом": Свитан анонсировал разгром оккупантов в Бахмуте и Соледаре

23:55 Украина
Европарламент признал военным преступлением РФ подрыв Каховской ГЭС

Европарламент признал военным преступлением РФ подрыв Каховской ГЭС

23:38 Украина
После почти 7 лет заключения РФ вернула политзаключенного Андрея Затхея

После почти 7 лет заключения РФ вернула политзаключенного Андрея Затхея

23:10 Украина
Все главные новости

Последние новости

01:35

Эксперт рассказала, как русские могут устроить аварию на ЗАЭС

14 июня, среда
23:55

"Убегать будут летом": Свитан анонсировал разгром оккупантов в Бахмуте и Соледаре

23:38

Европарламент признал военным преступлением РФ подрыв Каховской ГЭСВидео

23:10

После почти 7 лет заключения РФ вернула политзаключенного Андрея ЗатхеяВидео

22:55

Как сейчас выглядит синекожая Дива Плавалагуна из фильма "Пятый элемент"

Авария на ЗАЭС сделает радиоактивным Донбасс и Кубань на 300 лет - КошарнаяАвария на ЗАЭС сделает радиоактивным Донбасс и Кубань на 300 лет - Кошарная
22:14

ВСУ успешно контрнаступают, но операция может затянуться на месяцы – Sky NewsВидео

22:10

Вы будете удивлены: 5 неожиданных способов, чем заменить губку на кухне

22:02

Завалило камнями и металлом: в Краматорске из-под завалов достали женщинуВидео

21:29

Надя Дорофеева и Миша Кацурин планируют пожениться со дня на день - СМИВидео

Реклама
20:50

Мужчина распылил в машине дезодорант и закурил: последствия были страшные

20:35

Янина Соколова. Суть скандала с "порохоскотом" и невестой Да ВинчиВидеоблоги

20:28

Маляр – об освобождении территорий: ВСУ нужно закрепиться, важна тишинаВидео

20:14

HIMARS "благословил": ВСУ уничтожили колонну оккупантов под Кременной, в РФ истерика

20:11

Кондратюк разнес Лорак и Повалий: "Все до одного места - дети, убитые украинцы"Видео

19:41

Роман Цимбалюк. Путин просит военкоров подождать: у НАТО скоро кончатся патроныВидеоблоги

19:14

Кадыров нашел свою "правую руку": убеждает, что Делимханов жив-здоров

19:06

Грозы атакуют: синоптики предупредили о сильных ливняхВидео

19:01

Мечтал стать комиком: как Залужный превратился из "Валерчика" в мужественного генерала

18:53

Политические животные пытаются остаться в игремнение

18:45

Путина ждет новый удар от Гааги: суд начал расследование подрыва Каховской ГЭСВидео

Реклама
18:26

"Погибших видно через окна": на оккупированной Херсонщине находят тела утонувших людейВидео

18:07

Жадан и Соловий вместе обратились к поклонникам после слухов о романе

17:41

Проучил семью: мужчина приехал на собственные похороны, момент попал на видеоВидео

17:30

Деньги будут литься рекой: 3 знака зодиака повысят доход уже в июлеВидео

17:26

Успехи ВСУ "сломают" Путина: генсек НАТО ответил, как контрнаступление повлияет на войну

17:19

ВСУ взяли трассы у Бахмута, намерены окружить войска РФ – командир подразделенияВидео

17:12

Российского телеведущего, который попал в реанимацию, экстренно прооперировали

16:39

"Пел на украинском и это кайф": Барских перевел еще один свой хит на украинскийВидео

16:36

Украину будут готовы принять в НАТО, Киев получит сигнал – СтолтенбергВидео

16:32

Favbet Foundation передал подразделению ВСУ в Донецкой области внедорожник Nissan Navara

16:21

Головоломка сложнее, чем кажется: сколько людей спрятались на картинке

16:17

Что будет, если натирать ноги банановой кожурой летом

16:15

"Лыжи не едут": Каминская вступилась за Барских и устроила языковой скандал

16:00

Какой макияж глаз старит: 5 "секретных" ошибок после 50 лет

15:56

Новые пенсии в Украине: кому повышают выплаты с июняВидео

15:56

Предотвратить аварию на ЗАЭС могут только ВСУ – КошарнаяВидео

15:54

Баканов просил взорвать мосты Киева: Залужный категорически запретил - СМИВидео

15:35

"Правую руку" Кадырова ранили в Украине: у Путина не знают, что происходит

15:35

Лето 2023 станет решающим: новое предсказание Ванги о завершении войны в УкраинеВидео

15:32

Киркорова засняли втихаря, как он любуется своим новым животомВидео

Реклама
15:26

Лукашенко похвастался, что в Беларусь привезли ядерное оружие от Путина

15:16

"В конце я не выдержала": Мирошниченко рассказала про встречу с приемным сыном

15:15

Гороскоп Таро на неделю 19-25 июня: Близнецам – отдых, Козерогу - наслаждениеВидео

15:04

Выбрасывать - преступление: что полезного можно сделать из старого полотенца

15:04

Свеча как символ соболезнования: Ротару прореагировала на обстрел ОдессыВидео

14:55

"Немного просчитались": в РФ неожиданно признались, что взорвали дамбу Каховской ГЭСВидео

14:50

"До 50 танков и более 150 БМП": Лукашенко выдал пропаганду РФ о контрнаступленииВидео

14:33

Безвкусные луки от Скабеевой: парад дурацких косичек и пиджаков

14:21

8 ценных советов Ванги, как привлечь в дом благополучие

14:20

Петрушка и кинза отличия: простой способ не перепутать популярные приправыВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Женские стрижкиКрасивый маникюрОкрашивание волосМода 2023Модные ошибки
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять