Эксперт рассказала, как русские могут устроить аварию на ЗАЭС

Русские оккупанты на ЗАЭС могут даже не взрывать реактор, говорит эксперт Ольга Кошарная. И вполне могут найти альтернативный путь для аварии.

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Причем русские враги могут даже не взрывать реактор ЗАЭС - Ольга Кошарная / коллаж Главред, фото Укринформа и "Википедия"

Устроить аварию на захваченной ими Запорожской АЭС русские оккупанты могут прибегнут, если ситуация на фронте для них будет складываться плохим образом.

Об этом в интервью Главреду сказала независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики Ольга Кошарная.

"Это будет зависеть от ситуации на фронте. Если там все будет плохо, то тогда они прибегнут к этому шагу. Причем они могут даже не взрывать реактор – им будет достаточно подорвать шандору, и тогда вода уйдет, а отсутствие охлаждения запустит все остальные процессы. Пруд охлаждения вмещает 47 миллионов кубометров воды, и чтобы его восполнить самым мощным насосом, как посчитал мой коллега, будет необходимо 6 лет", ‒ сказал он.

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Кто такая Ольга Кошарная Кошарная Ольга Павловна (род. 8 октября 1955 года) - экс-член коллегии Государственной инспекции ядерного урегулирования Украины, директор по вопросам информации и связей с общественностью ассоциации "Украинский ядерный форум", кандидат химических наук. Независимый эксперт по ядерной энергетике и безопасности.

Риск того, что русские оккупанты могут устроить аварию на ЗАЭС

Напомним, 7 июня первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк призвал жителей Энергодара покинуть город из-за возможной угрозы от Запорожской АЭС. Он отметил, что оккупанты сделали на атомной электростанции склады техники и боеприпасов, поэтому ситуация в любое время может выйти из-под контроля и стать критической.

В Telegram-канале Каховской ГЭС сообщили, что после подрыва Каховской ГЭС есть риски для ядерной и радиационной безопасности, что может привести к катастрофе. Именно поэтому последний энергоблок Запорожской атомной электростанции Энергоатома решили перевести в режим "холодной остановки". Это самое безопасное состояние для атомного реактора.

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар рассказал, какова вероятность того, что ситуация на Запорожской АЭС станет критической после подрыва Каховской ГЭС. По словам Гончара, однозначного ответа на этот вопрос нет, но ждать критической ситуации тоже не стоит.

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