"Правую руку" Кадырова ранили в Украине: у Путина не знают, что происходит

Двоюродный брат Рамзана Кадырова Адам Делимханов исчез после ранения в Украине – глава Чечни его ищет и уже обратился к украинской разведке.

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Кремль ждет уточненной информации о Делимханове - Песков / Коллаж: Главред, фото: Instagram А. Делимханова, УНИАН

В Кремле не знают, что случилось с одним из главарей чеченских боевиков, двоюродным братом руководителя Чечни Адамом Делимхановым. У Путина "с тревогой" восприняли информацию о его ранении на войне агрессора России против Украины и ждут подробных сведений. Об этом заявил спикер кремлевской администрации Дмитрий Песков.

Как сообщает РБК, он сказал о том, что Кремль ждет получения детальной информации о ситуации с Адамом Делимхановым.

"Мы с большой тревогой восприняли эту информацию, переживаем, как и все, за Героя России. Мы надеемся, что в самое ближайшее время появится какая-то уточненная информация о том, что произошло", - подчеркнул Дмитрий Песков.

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Адам Делимханов исчез

Боец ВСУ, журналист Кирилл Сазонов в среду утром, 14 июня, заявил, что разведка Сил специальных операций ликвидировала Адама Делимханова – двоюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова. По его словам, по подразделению оккупантов Ахмат был нанесен удар в Приморске Запорожской области.

СМИ оккупантов России писали, что с Делимхановым "все в порядке". Российское РБК сообщало, что спикер Госдумы РФ Володин разговаривал с Делимханов и он "жив и здоров".

Командир чеченского оккупационного спецназа Ахмат Апти Алаудинов заявил, что после приказа от Кадырова "снимает все подразделения дислоцированные на Марьинском направлении" и направляется на "место происшествия с Делимхановым", чтобы его найти.

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к украинской разведке, чтобы найти Делимханова.

Сам Кадыров написал, что не может дозвониться к Делимханову, признает, что тот является его братом, и просит о помощи украинскую разведку.

"Я сам не могу никак выйти на Адама Делимханова. На связь он не выходит. Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесён удар, чтобы всё-таки я смог найти моего дорогого БРАТА. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать", - сказал Кадыров.

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