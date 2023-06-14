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ВСУ ликвидировали Делимханова - правую руку Кадырова: глава Чечни уже ищет брата

Анна Ярославская
14 июня 2023, 11:50 обновлено 14 июня, 12:22
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Чеченский диктатор Рамзан Кадыров заявил, что не может дозвониться к Делимханову, и попросил о помощи украинскую разведку.
Адам Делимханов и Рамзан Кадыров
Адам Делимханов ликвидирован силами ССО - Сазонов / Фото instagram.com/delimkhanov95.fan

Украинские военные ликвидировали депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, который воевал против Украины. По данным СМИ, он не просто соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, но и его двоюродный брат. О "демилитраризации" Делимханова сообщил военнослужащий ВСУ, журналист, политолог Кирилл Сазонов.

"Соратник Кадырова Делимханов – минус. Задвухсотили", - написал он в Facebook.

По словам Сазонова, ликвидировало Делимханова в Приморске подразделение разведки ССО Бандерлоги. Вместе с "кадыровцами" Делимханов находился в Запорожской области.

"С ним к Кобзону на концерт пошли другие приближенные к Кадырову и еще около двухсот личного состава", - написал Сазонов.

Координаты
Фото facebook.com/KirsllSazonov

"Разведка работала по поиску скопления вражеской техники, а здесь такой кортеж на внедорожниках. Руководство подразделения "Ахмат". Ну, велкам ту Юкрейн, как говорится. Все быстро меняем, новая приоритетная цель, работаем сейчас. Арта среагировала мгновенно. Раненых нет, даже "скорая помощь" не приехала. Все тела вывозили на вертолетах. Через полчаса прилетели 12 бортов. Чтобы секрет был. Но какой секрет, ради таких новостей разведосы оставались там до последнего", - рассказал детали военный.

Тем временем в пресс-службе Госдумы РФ сообщили, что соратник Кадырова Делимханов был ранен, но он жив.

Делимханов ранен, но якобы жив
Делимханов ранен, но якобы жив / Скриншот

Сам Кадыров в Телеграм пишет, что не может дозвониться к Делимханову, признает, что тот является его братом, и просит о помощи украинскую разведку.

"Я сам не могу никак выйти на Адама Делимханова. На связь он не выходит. Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесён удар, чтобы всё-таки я смог найти моего дорогого БРАТА. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать", - написал чеченский диктатор.

Кадыров отреагировал на новости о ликвидации Делимханова
Кадыров отреагировал на новости о ликвидации Делимханова / скриншот

Адам Делимханов - что о нем известно

52-летний Адам Делимханов в начале 1990-х был снабженцем и торговал автомобилями. Во времена Ичкерии, по данным СМИ, возил полевого командира Салмана Радуева. С началом второй чеченской войны он перешел на сторону Москвы, работая в службе безопасности первого президента пророссийской Чечни Ахмата Кадырова.

В 2007 году Делимханова впервые избрали в Госдуму. С того времени он представляет Чечню в нижней палате российского парламента.

Некоторое время "красная карточка" Делимханова даже находилась в базе Интерпола по запросу полиции ОАЭ. При этом официальный представитель организации в России заявил, что на территории страны депутата "Единой России" не будут арестовывать, так как у российских силовиков к нему претензий нет.

По данным совместного расследования Медиазоны и The Scanner Project, Делимханов был в числе тех, с кем осужденные за убийство Бориса Немцова уроженцы Чечни созванивались за несколько дней до этого, в тот же день и сразу же после.

В 2022 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Делимханова высшей наградой страны – золотой звездой Героя России.

На войне в Украине Адам Делимханов прославился тем, что регулярно записывал постановочные видео с военными, на которых они якобы участвуют в боевых действиях. Именно за эти ролики в Украине прозвали чеченские подразделения "тикток-войсками".

Смотрите одно из таких видео TikTok-войск - "Кадыровцы" отчаянно сражаются с гаражом:

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