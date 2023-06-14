Лукашенко похвастался, что в Беларусь привезли ядерное оружие от Путина

Русский диктатор Александр Лукашенко заявил, что страна-агрессор Россия начала поставлять в Беларусь тактическое ядерное оружие.

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Александр Лукашенко, ядерный удар, ядерное оружие / УНИАН, коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что его страна начала получать от страны-агрессора РФ тактическое ядерное оружие. Об этом сообщает западное новостное агентство Reuters. Лукашенко в приступе бахвальства даже заявил, что полученное от путинского режима ядерное оружие в три мощнее, чем атомные бомбы "Малыш" и "Толстяк", которые США в 1945 году сбросили на Хиросиму и Нагасаки.

"У нас есть ракеты и бомбы, которые мы получили из России. Эти бомбы втрое мощнее, чем те (сброшенные на Хиросиму и Нагасаки)", – заявил Лукашенко русским пропагандистам.

Эксперты полагают, что первое размещение Москвой таких боеголовок — менее мощного ядерного оружия меньшей дальности, которое потенциально может быть использовано на поле боя (за пределами страны-агрессора России после распада Советского Союза).

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Как оказалось в Беларуси русское ядерное оружие

В марте 2023 года российский диктатор Владимир Путин заявил о договоренности с Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Тогда же Путин также заявил о передаче ракетного комплекса "Искандер", который может являться ее носителем.

Позже страна-оккупант начала обучение для военных Беларуси по обращению с тактическими ядерными боеголовками, а уже сегодня, 25 мая, Москва и Минск подписали соответствующий документ о размещении вооружения.

В Китае выступили против передачи ядерного оружия от одних стран другим.

В Пекине сказали, что все конфронтации следует решать дипломатическим путем. Нельзя допустить риска начала ядерной войны.

Постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков говорил, что Россия пока не разместила в РБ ядерное оружие. По его словам, Москва пока декларирует намерения, а окончательное решение по данному вопросу, дескать, "будет приниматься в Минске".

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