Китай резко ответил Путину на угрозы разместить ядерное оружие в Беларуси

Пекин категорически не одобряет решение РФ разместить ядерное оружие в Беларуси.

Китай ответил Путину / pixabay, скриншот

В Министерстве иностранных дел Китая отреагировали на новые ядерные угрозы диктатора Владимира Путина.

Как заявила представитель МИД КНР Мао Нин, ни при каких условиях нельзя развязать ядерную войну.

По ее словам, необходимо "сосредоточиться на дипломатическом решении проблем".

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Чиновница также сослалась на совместное заявление лидеров ядерных государств, сделанное 5 января 2022 года, в котором говорится, что победить в ядерной войне невозможно.

"В заявлении подчеркивалось, что следует избегать войн между государствами, владеющими ядерным оружием, и снижать стратегические риски", — отметила Мао Нин.

Также Китай в очередной раз призвал к переговорам для "урегулирования украинского кризиса".

"В нынешних обстоятельствах всем сторонам следует сосредоточить дипломатические усилия на мирном урегулировании украинского кризиса и совместно способствовать разрядке ситуации", - заявили в китайском МИД.

Размещение ядерного оружия на территории Беларуси

25 марта президент страны-агрессора России Владимир Путин заявил, что РФ намерена разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. По его словам, об этом он договорился с Александром Лукашенко.

Как утверждает Путин, Минск не получит контроль над над ядерными зарядами, то есть якобы режим нераспространения ядерного оружия не будет нарушен.

Кремлевский диктатор утверждает, что "поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании о том, что они собираются поставлять снаряды с обедненным ураном в Украину".

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Кремль фактически взял Беларусь в ядерные заложники. По его словам, заявление Путина – шаг к дестабилизации ситуации в стране.

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