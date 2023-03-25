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РФ разместит ядерное оружие в Беларуси - военный преступник Путин

25 марта 2023, 19:59
Президент страны-агрессора заявил, что РФ уже помогла Лукашенко переоборудовать самолеты для применения тактического оружия.
Владимир Путин, Александр Лукашенко
РФ разместит ядерное оружие в Беларуси / скриншот YouTube

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы намерена разместить ядерное оружие в Беларуси.

Как заявил президент страны-агрессора пропагандистам, поводом для этого стало заявление Великобритании о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Как заявил Путин, 1 июля будет закончено строительство хранилища для тактического ядерного оружия, а РФ уже помогла Лукашенко переоборудовать самолеты для применения тактического оружия.

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"Мы не передаем беларуси наше тактическое ядерное оружие, но разместим его и обучим военных, как США в Европе", - заявил военный преступник Путин.

Ядерный шантаж со стороны РФ

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ожидает крах. Путина об этом уже предупредили.

Украинский дипломат Владимир Ельченко отметил, что Соединенные Штаты Америки имеют инструменты и возможности, чтобы физически устранить российского диктатора Владимира Путина. Это произойдет, если глава Кремля решит применить против Украины тактическое ядерное оружие.

Как пояснил эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, России не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины. "Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - отметил он.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине ядерное оружие Владимир Путин
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