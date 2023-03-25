"Все завалено трупами, нас не выпускают из позиций": остатки отряда РФ "Шторм" умоляют Путина о помощи

Остатки отряда "Шторм", численность которого составляла 161 человек, отказываются воевать.

Оккупанты записали обращение к Путину / скриншот с видео

Российские оккупанты из отряда "Шторм", брошенные на передовую под Водяное Донецкой области, записали видеообращение к диктатору Владимиру Путину.

В нем они жалуются на огромные потери и "угрозу убийства своими же". Видео распространил телеграмм-канал Astra.

"Мы числимся до сих пор в учебе Калининграда, нас здесь вроде бы нет. Люди без документов брошены в окопах, как бомжи, и завалены трупами. Против нас выставили отряды, которые не выпускали с позиций, а сейчас не дают вообще выйти никуда, нас обещают уничтожить". Нам угрожает опасность. Это село Водяное под Донецком. Там, где наши СМИ говорят, что мы настаем успешно. На самом деле это не совсем так. Здесь очень и очень большие потери", - говорят захватчики на опубликованных кадрах.

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По словам одного из оккупантов, их сначала 14 дней держали на передовой под огнем, а теперь вместо обещанной эвакуации под угрозой убийства закрыли в окопах и никуда не выпускают.

Ранее сообщалось о том, что в Белгородской области РФ неизвестный открыл стрельбу на территории одной из воинских частей. Бойня произошла в Валуйском районе.

Предварительно, 22 человека убито и 16 ранено. Двое из трёх стрелков убиты ответным огнём, один сбежал. Не исключено, что огонь на поражение открыл кто-то из мобилизованных, пострадавших от издевательств со стороны других военных.

Также сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин предложил объявить полную мобилизацию и военное положение на большей части территории РФ. Об этом пишет Telegram-канал Generall SVR, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

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