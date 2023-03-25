"Все стало шатко-дон, прямо совсем-дон": Кадыров понимает, что дни Путина, возможно, сочтены - Сотник

Кадыров понимает, что близятся новые реалии, в которых ему придется выживать без Путина, считает писатель.

Александр Сотник рассказал о будущем Кадырова / скриншот YouTube

Чеченский диктатор Рамзан Кадыров уже понял, что "запахло жаренным". Сейчас он начинает осознавать, что дни Путина в России сочтены, заявил главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель, публицист Александр Сотник.

Во время чата на Главреде он отметил, что по сведениям околокремлёвских кругов, Кадыров якобы просил у Путина добро на создание своей ЧВК.

"К умному академику в голову пришёл "адын светлый мысл", что он выживет только при наличии ЧВК (что, в общем-то, правильно). А если у него не будет своей армии, преданной ему полностью, осыпанной золотом, его головой просто будут играть в футбол через день после гибели Путина", - пояснил Сотник.

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Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Также он отметил, что Кадыров начал осознавать, что близятся новые реалии, в которых ему придется выживать без Путина.

"Кадыров понимает, что дни Путина, возможно, сочтены. Кадыров сейчас находится в том состоянии, когда "все стало шатко-дон, прямо совсем-дон", поэтому ему нужно либо служить, либо "извынысь нэмедленнно-дон". Он будет пытаться как-то выживать, потому что новые реалии уже на пороге, он их ждет. Он должен быть готов, он должен быть во всеоружии со своей ЧВК, когда новая реальность постучится к нему в дверь", - подытожил писатель.

Что известно о болезни Кадырова

3 марта Рамзан Кадыров появился на публике после слухов о его болезни. При этом у него на руке был замечен медицинский прибор. Глава Чечни принимал участие во встрече с главарем боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным.

Глава Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев заявил, что Рамзан Кадыров стал зависим от каких-то лекарственных препаратов. Их он употребляет уже 15 лет.

Бывший вице-президент "ЮКОСа" Леонид Невзлин заявлял, что главу Чечни Рамзана Кадырова могли отравить. У него начались серьезные проблемы с почками, что может быть симптомом отравления. На лечение Кадыров даже поехал в Объединенные Арабские Эмираты, а когда приезжает в Чечню, то с ним туда едет врач из ОАЭ.

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